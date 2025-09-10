A Magyar Falu Program keretében fejlesztenek egy balatonfűzfői óvodát (galéria)

Gyopáros Alpár a találkozón elmondta, hogy ez volt a 23. alkalom, hogy kollégáikkal a Magyar Falu Program kapcsán Veszprém vármegyébe érkeztek a pályázókkal konzultálni. A kormánybiztos szerint amiatt népszerű a Magyar Falu Program, mert olyan fejlesztéseket tudnak támogatni, melyekre szükségük van a településeknek.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsődét a Magyar Falu Program keretein belül újítják fel

Fotó: Nagy Lajos/Napló

„Számtalanszor szembesültünk az Európai Unióba csatlakozásunk óta azzal, hogy a települések arra pályáznak, amire éppen ki van írva a pályázat, pedig nem is biztos, hogy arra lenne szükségük. Ezzel ellentétben a mi pályázati rendszerünk amiatt népszerű, mert folyamatosan beszélgetünk a településen élőkkel” – fogalmazott Gyopáros Alpár. Első körben az egyéni országgyűlési képviselőkkel egyeztetnek a frakcióüléseken és szakmai fórumokon, mivel az országgyűlési képviselők azok, akik a legjobban ismerik az egyéni körzetüket és tisztában vannak azok kihívásaival, problémáival.

Gyopáros Alpár viszont azt is elmondta, hogy ők közvetlenül is találkoznak a

települési elöljárókkal,

polgármesterekkel,

alpolgármesterekkel,

testületi tagokkal,

hivatali dolgozókkal és a

településeken működő civil szervezetekkel, egyházközségi tagokkal.

Így próbálják a lehető legtöbb információt begyűjteni, hogy az aktuális kihívásokat megismerjék.

A Magyar Falu Programmal kapcsolatos tervek

Volt olyan év a kezdetekkor – mondta Gyopáros Alpár –, ahol a gyermeklétszám nem volt megfelelő, de a Falusi CSOK után mostanra az óvodai létszámhelyeket kell bővíteni. Több helyen az utak és járdák állapota a legnagyobb kihívás, máshol a közvilágítás korszerűsítése. Az igényeket és javaslatokat, melyek a hasonló találkozások után beérkeznek hozzájuk, később beépítik a Magyar Falu Programba. Ezek formálják a pályázatok kiírásait és emiatt tudják őket könnyen hasznosítani a települések.

Az idei évben az elmúlt időszak népszerű támogatási célt szolgáló pályázatai is elérhetőek voltak, mint az intézményfejlesztések, falu busz beszerzése, az önkormányzati feladatellátást segítő különböző eszközök beszerzése, például játszótérfejlesztés, óvodai játékok, informatikai eszközök vagy orvosi eszközök beszerzése. Újdonság volt a közvilágítás korszerűsítése, ami várhatóan elérhető lesz a későbbi években is; az ATM telepítési program, mivel a kormány döntése szerint a bankok minden olyan településen, ahol azt igénylik három ütembe le kell telepíteniük készpénzkiadó automatákat. Az idei évben az ezer lélekszám fölötti településeken vezették be, ahol eddig nem volt ATM, jövőre az ötszáz és ezer, majd az ötszáz fő alatti településeken kötelező a bankoknak ezt teljesíteni. Az idei év újdonsága volt még a falusi kisboltok támogatását célzó pályázat mintájára készült falusi kocsmák támogatása, illetve újranyitották a templomfelújítási programot. A kormány 5 milliárd forint értékben 262 templom felújításáról döntött, ennek teljesítésére egy tíz éves programot hirdetett a Magyar Falu Program keretében. A minimális cél, hogy legalább ezer templomot meg tudjanak újítani a tíz év alatt. Az első év tapasztalata alapján, biztosan meg fogjuk haladni ezt a számot – fogalmazott Gyopáros Alpár.