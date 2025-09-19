szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Honvédség

35 perce

Ilyet nem mindennap láthatsz: haditechnikai eszközök testközelből

Címkék#harckocsi#harcjármű#Magyar Honvédség

Ha szeretnél részt venni egy izgalmas, nem mindennapi programon, szeptember 20-ra van egy jó tippünk.

Szilas Lilla

A Magyar Honvédség csúcsmodern haditechnikai eszközeit mutatja be szeptember 20-án, szombaton délután 14 és 17 óra között, a hajmáskéri vasútállomáson.

Szeptember 20-án lehet megtekinteni a Magyar Honvédség csúcsmodern haditechnikai eszközeit
Szeptember 20-án lehet megtekinteni a Magyar Honvédség csúcsmodern haditechnikai eszközeit
Fotó: MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ/Facebook

Magyar Honvédség haditechnikai eszközei

Közelről is megtekintheted az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlaton használt haditechnikai eszközöket:

  • Lynx KF-41 páncélozott gyalogsági harcjármű
  • ARV3HU műszaki mentő-vontató harcjármű
  • PzH 2000 önjáró löveg
  • Leopard 2A7HU harckocsi
  • Hirtenberger 120mm aknavető

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu