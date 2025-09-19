Magyar Honvédség
35 perce
Ilyet nem mindennap láthatsz: haditechnikai eszközök testközelből
Ha szeretnél részt venni egy izgalmas, nem mindennapi programon, szeptember 20-ra van egy jó tippünk.
A Magyar Honvédség csúcsmodern haditechnikai eszközeit mutatja be szeptember 20-án, szombaton délután 14 és 17 óra között, a hajmáskéri vasútállomáson.
Magyar Honvédség haditechnikai eszközei
Közelről is megtekintheted az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlaton használt haditechnikai eszközöket:
- Lynx KF-41 páncélozott gyalogsági harcjármű
- ARV3HU műszaki mentő-vontató harcjármű
- PzH 2000 önjáró löveg
- Leopard 2A7HU harckocsi
- Hirtenberger 120mm aknavető
