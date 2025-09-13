szeptember 13., szombat

Országjárás

2 órája

A Tisza-vezér azt sem tudta, hol van

Címkék#80 nap alatt Magyarország körül#Pápa#fórum#Magyar Péter

Mintegy 100–150 érdeklődő előtt tartott fórumot Pápán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, aki országjárása során a „80 nap alatt Magyarország körül” programsorozat keretében érkezett a városba. Az esemény közel félórás késéssel és egy sajátos kezdéssel indult, sokan nem akartak hinni a fülüknek.

Veol.hu

Jó estét, Pápa, jó estét, Győr-Moson-Sopron megye” – köszöntötte a hallgatóságot Magyar Péter, ám a többszöri emlegetés után a közönség bekiabálásai jelezték számára, hogy Pápa valójában Veszprém vármegyében található.

Magyar Péter pápai fóruma földrajzi tévedéssel és alacsony érdeklődéssel zajlott
Magyar Péter megvárakoztatta a pápaiakat, majd köszöntötte a Győr-Moson-Sopron megyeieket
Fotó: Haraszti Gábor

Magyar Péter taktikázott a fórum időpontjával és helyszínével

A politikus fórumát éppen arra az időpontra hirdette meg, amikor néhány méterre az Esterházy-kastély udvarában kezdetét vette volna a Pápai Cicege & Borfesztivál ünnepélyes megnyitója. A városi rendezvény szervezői ezért kénytelenek voltak egy órával előrébb hozni a borrendek felvonulását és a köszöntőket. Grőber Attila polgármester videóüzenetben reagált: bízik benne, hogy a jövőben a városba látogató vendégek nagyobb körültekintéssel időzítik rendezvényeiket, hiszen „mindenki érdeke az, hogy egymás mellett zajló programokon is nyugodtan vehessenek részt az emberek”.

Politikai ígéretek és személyeskedés

A fórumon Magyar Péter több országos témát is érintett: az egészségügy, a közlekedés, az infláció, az ipari termelés és a beruházások helyzetéről beszélt. Konkrét javaslatokat azonban nem ismertetett, inkább általános ígéretek hangzottak el. A politikus személyeskedő hangnemben szólt Kovács Zoltánról, a térség volt országgyűlési képviselőjéről is, aki 1998-tól volt parlamenti képviselő, és aki a legutóbbi választáson a szavazatok 62,7 százalékát szerezte meg. Magyar Péter fóruma mérsékelt érdeklődés mellett nemcsak földrajzi tévedéssel, hanem a helyi kulturális esemény árnyékában is zajlott.

 

