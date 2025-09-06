A vendéglátásban dolgozókra is lesújtana a Tisza-adó

Egy frissen nyilvánosságra hozott dokumentum alapján Magyar Péter és csapata kormányra kerülésük esetén visszahoznák a 2010 előtti progresszív adózási rendszert. Ez azt jelentené, hogy a jelenlegi adószintet csupán egy szűk réteg tarthatná meg, míg már az átlagkereset is a 22 százalékos sávba kerülne. A Tisza-adó értelmében évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a mostani 15 százalékos kulcs, 5 és 15 millió forint között 22 százalékos, 15 millió felett pedig 33 százalékos adókulcs lépne életbe.

Fotó: boon.hu

Magyar Péter a vendéglátásban dolgozókra is lesújtana

Mint ismert, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek a progresszív szja-ról.

Veszprém vármegyében a vendéglátásban dolgozók bruttó átlagbére jelenleg 422 741 forint, ami nettóban 293 205 forintot jelent. A mostani szabályok alapján havonta 63 411 forint szja-terhet viselnek. A Tisza tervei szerint ez 63 836 forintra emelkedne, ami éves szinten több mint 5102 forintos pluszelvonást jelentene, azaz négyéves szinten 20 410 Ft szja-emelkedéssel járna.