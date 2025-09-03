1 órája
Az országgyűlési képviselő véleménye a Tisza-adóról
A napokban került nyilvánosságra az a dokumentum, amely szerint a Tisza Párt kormányra kerülése esetén bevezetné az úgynevezett Tisza-adót, vagyis visszatérne a 2010 előtti progresszív személyi jövedelemadó-rendszerhez. 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív adórendszert vezetnének be Magyar Péterék.
A tervezet alapján az évi ötmillió forintig szerzett jövedelmek maradnának a jelenlegi 15 százalékos adókulcs alatt, ám e felett már jóval magasabb terhek várnának a keresőkre. Magyar Péter elképzelésének lényege, hogy már az átlagos jövedelműek is a középső, 22 százalékos adósávba esnének, vagyis a jelenlegi helyzethez képest sok százezer munkavállaló fizetne többet. Ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelem esetén 22 százalékos kulcsot kellene fizetni, míg a 15 millió forint fölötti jövedelmekre 33 százalékos adókulcs vonatkozna.
A Tisza Párt több politikusa és tanácsadója hiteltelenítette a pártvezért: nem cáfolták egyértelműen a tervet, sőt többen elismerték, hogy a progresszív szja bevezetése reális lehetőség, amiről „nem beszélnek”. A kormány szerint ez visszalépést jelentene, és komoly veszélyt hordozna a magyar családok életszínvonalára nézve.
Magyar Péter az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húzna ki
Kontrát Károly országgyűlési képviselő lapunknak a Tisza-adóval kapcsolatban az nyilatkozta:
"Most kell észnél lennie a magyar fiataloknak, a középosztálynak! Nekik fájna a legjobban, ők lennének a legnagyobb vesztesei az adóemelésnek. Vigyázzunk jön a Tisza-adó, mert szerintük “a választások után mindent lehet”. A magyar embereket átverni nem lehet!"