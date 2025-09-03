Az országgyűlési képviselő véleménye a Tisza-adóról

A tervezet alapján az évi ötmillió forintig szerzett jövedelmek maradnának a jelenlegi 15 százalékos adókulcs alatt, ám e felett már jóval magasabb terhek várnának a keresőkre. Magyar Péter elképzelésének lényege, hogy már az átlagos jövedelműek is a középső, 22 százalékos adósávba esnének, vagyis a jelenlegi helyzethez képest sok százezer munkavállaló fizetne többet. Ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelem esetén 22 százalékos kulcsot kellene fizetni, míg a 15 millió forint fölötti jövedelmekre 33 százalékos adókulcs vonatkozna.

Magyar Péter az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húzna ki évente

A Tisza Párt több politikusa és tanácsadója hiteltelenítette a pártvezért: nem cáfolták egyértelműen a tervet, sőt többen elismerték, hogy a progresszív szja bevezetése reális lehetőség, amiről „nem beszélnek”. A kormány szerint ez visszalépést jelentene, és komoly veszélyt hordozna a magyar családok életszínvonalára nézve.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő lapunknak a Tisza-adóval kapcsolatban az nyilatkozta: