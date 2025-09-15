1 órája
Éles reakciók a Tisza-vezér pápai látogatására
Korábban írtunk arról, hogy „80 nap alatt Magyarország körül” programsorozat keretében Pápára látogatott a Tisza-vezér. A mintegy 100–150 érdeklődő előtt tartott fórum késve és hibás köszöntéssel indult, a kommentelők szerint Magyar Péter nem először keverte össze a vármegyéket.
Az esemény közel félórás késéssel, ráadásul rögtön egy kínos malőrrel kezdődött, Magyar Péter ugyanis így köszöntötte a résztvevőket: „Jó estét Pápa, jó estét Győr-Moson-Sopron megye!” A politikus többször is a szomszédos megyéhez sorolta Pápát, amit a közönség bekiabálásokkal próbált helyesbíteni, a város ugyanis Veszprém vármegyéhez tartozik.
Magyar Péter fórumának időpontja és helyszíne sem volt véletlen
A hibát azonban Magyar Péter később is megismételte, sőt ígéretet tett a pápaiaknak a Győr-Moson-Sopron megyei utak fejlesztésére. A helyiek közül többen megjegyezték: „Egyszer lehet nyelvbotlás, de többször már tájékozatlanság. Ennyit tud.”
A rendezvényt ugyanarra az időpontra hirdették meg, amikor az utca másik oldalán az Esterházy-kastély udvarában megnyílt a Pápai Cicege & Borfesztivál. Emiatt a városi szervezők kénytelenek voltak egy órával előrébb hozni a borrendek felvonulását és a köszöntőket. A résztvevők között sokan úgy vélték, nem véletlen az időzítés:
- „Azért ment most Magyar Péter, mert az emberek úgyis a Fő téren vannak. Így nagyobbnak látszik a tömeg a fesztiválozókkal együtt.
- „Ez a legújabb stratégiája: így tud csak tömeget mutatni a kameráknak. Enyhén visszataszító, de ez van.”
Magyar Péter fórumán a hallgatóság egy része csalódottan értékelte a tartalmat: „Üres ígéretek, semmi konkrétum” Mások szerint a fórum inkább kampányfilm forgatásának tűnt: „Stábbal, kamerákkal bement a fesztiválra is, hogy mutathassa, mekkora a tömeg.”
Nem először keveri a megyéket
A hírt Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője is megosztotta, a hozzászólások között kiderült, a pápai történet nem egyedi, a Tisza-vezér más alkalommal is eltévesztette a megyehatárokat. Egyik rendezvényén például „Halló Bács-Kiskun megye” köszöntéssel indított, mire a közönség kijavította: Fejér megyében jár. Hasonló baki történt Heves vármegyében is, ahol Jász-Nagykun-Szolnok megyeieknek nevezte a helyieket.
Fidesz Pápai Csoportja: Magyar Péter ismét eltévedt
– A szándékosan a Pápai Cicege- és Borfesztivál helyszínére szervezett fórum semmilyen érdemi újdonsággal nem szolgált: ugyanazokat a sokat ismételt és tényekkel könnyedén megcáfolható csúsztatásokat, hamis információkat, személyeskedő és hergelő megjegyzéseket hallhattuk, amelyeket az ország bármelyik más pontján is előad a Tisza elnöke. Ebből is látszik: nemcsak apad a Tisza, hanem egyre zavarosabbá is válik – reagált Magyar Péter újbóli pápai látogatására a Fidesz Pápai Csoportja.
A Tisza párt többkulcsos adórendszer bevezetésére készül
A Tisza Párt a tervezett gazdasági intézkedéseit igyekszik a választásokig titokban tartani, mivel azok jelentősen ronthatnák a magyar háztartások helyzetét. A kiszivárgott dokumentumok és szakértői nyilatkozatok szerint a párt többkulcsos adórendszer bevezetésére készül: a jelenlegi 15 százalékos adókulcs csak havi bruttó 416 ezer forintig maradna meg, efelett pedig 22, illetve 33 százalékos kulcs lépne életbe. A változtatás következtében a munkavállalók mintegy háromnegyede rosszul járna, köztük az átlagkereset alatti jövedelműek többsége is. Emellett a Tisza Párt tervei érintenék az adókedvezményeket is: megszűnne legalább egymillió család, valamint több százezer édesanya és fiatal kedvezménye – derült ki a Magyar Nemzet beszámolójából. A Századvég felmérése szerint a párt többkulcsos adótervével, valamint a családi adókedvezmények megszüntetésével tíz válaszadóból hét nem ért egyet. Az édesanyáknak és fiataloknak járó kedvezmények kivezetését a lakosság 65–68 százaléka nem támogatja. Az orosz energiahordozók tiltását is a megkérdezettek kétharmada ellenzi. Közben A Magyar Nemzet birtokába került egy újabb Tiszás hangfelvétel, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke arról beszél, hogy Magyarországnak bizonyos kérdésekben le kell mondania a szuverenitásáról. A témáról korábban már Magyar Péter, a párt elnöke is hasonlóan nyilatkozott.