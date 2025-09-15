Éles reakciók a Tisza-vezér pápai látogatására

Az esemény közel félórás késéssel, ráadásul rögtön egy kínos malőrrel kezdődött, Magyar Péter ugyanis így köszöntötte a résztvevőket: „Jó estét Pápa, jó estét Győr-Moson-Sopron megye!” A politikus többször is a szomszédos megyéhez sorolta Pápát, amit a közönség bekiabálásokkal próbált helyesbíteni, a város ugyanis Veszprém vármegyéhez tartozik.

Magyar Péter nem először keverte össze a vármegyéket.

Fotó: Haraszti Gábor

Magyar Péter fórumának időpontja és helyszíne sem volt véletlen

A hibát azonban Magyar Péter később is megismételte, sőt ígéretet tett a pápaiaknak a Győr-Moson-Sopron megyei utak fejlesztésére. A helyiek közül többen megjegyezték: „Egyszer lehet nyelvbotlás, de többször már tájékozatlanság. Ennyit tud.”

A rendezvényt ugyanarra az időpontra hirdették meg, amikor az utca másik oldalán az Esterházy-kastély udvarában megnyílt a Pápai Cicege & Borfesztivál. Emiatt a városi szervezők kénytelenek voltak egy órával előrébb hozni a borrendek felvonulását és a köszöntőket. A résztvevők között sokan úgy vélték, nem véletlen az időzítés:

„ Azért ment most Magyar Péter, mert az emberek úgyis a Fő téren vannak. Így nagyobbnak látszik a tömeg a fesztiválozókkal együtt.

„Ez a legújabb stratégiája: így tud csak tömeget mutatni a kameráknak. Enyhén visszataszító, de ez van.”

Magyar Péter fórumán a hallgatóság egy része csalódottan értékelte a tartalmat: „Üres ígéretek, semmi konkrétum” Mások szerint a fórum inkább kampányfilm forgatásának tűnt: „Stábbal, kamerákkal bement a fesztiválra is, hogy mutathassa, mekkora a tömeg.”

Nem először keveri a megyéket

A hírt Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője is megosztotta, a hozzászólások között kiderült, a pápai történet nem egyedi, a Tisza-vezér más alkalommal is eltévesztette a megyehatárokat. Egyik rendezvényén például „Halló Bács-Kiskun megye” köszöntéssel indított, mire a közönség kijavította: Fejér megyében jár. Hasonló baki történt Heves vármegyében is, ahol Jász-Nagykun-Szolnok megyeieknek nevezte a helyieket.

Fidesz Pápai Csoportja: Magyar Péter ismét eltévedt

– A szándékosan a Pápai Cicege- és Borfesztivál helyszínére szervezett fórum semmilyen érdemi újdonsággal nem szolgált: ugyanazokat a sokat ismételt és tényekkel könnyedén megcáfolható csúsztatásokat, hamis információkat, személyeskedő és hergelő megjegyzéseket hallhattuk, amelyeket az ország bármelyik más pontján is előad a Tisza elnöke. Ebből is látszik: nemcsak apad a Tisza, hanem egyre zavarosabbá is válik – reagált Magyar Péter újbóli pápai látogatására a Fidesz Pápai Csoportja.