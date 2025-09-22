1 órája
Eladó ház a Malom-tó partján, saját biliárdasztallal?
Tapolca kőházaiban és békés utcáiban a múlt hangulata ma is érezhető. A Malom-tó partján álló ház a történelem és a természet találkozása.
A város régi kőházaival, macskaköves utcáival és békés tópartjaival igazi időutazást kínál a látogatóknak. A Malom-tó partján álló 100 éves kőház nemcsak a helyi történet része, de maga is mesél a régmúlt idők építészeti stílusáról. Az épület alápincézett, boltíves borospincékkel és tárólókkal, ami a régies hangulat mellett praktikus tereket is kínál. A környék különlegessége, hogy a tópart közelsége egyedi panorámát és nyugalmat biztosít, miközben a városközpont könnyen elérhető.
Közvetlenül a Malom-tó partján található az ingatlan
Az ingatlan 106 négyzetméteres lakóterülettel rendelkezik, és teljesen alápincézett: a pincében boltíves borospince, tárolók és garázsok kaptak helyet. A kert és a pince további parkolóhelyek kialakítását is lehetővé teszi. A ház hangulatát és szórakozási lehetőségeit növeli, hogy egy biliárd asztal is a beltér része, ami a baráti összejövetelek vagy családi esték ideális helyszínévé teszi az épületet. Az ingatlan összközműves, 25A-re méretezett rézvezetékekkel, gázkonvektoros fűtéssel, valamint villany- és gázbojlerrel rendelkezik. A födém stukatúros, a gerendázat masszív vörösfenyőből készült, a tető új fóliázással és cserélt ereszcsatornával biztosít hosszú távú állagmegőrzést.
Eladó ház a Malom-tó partján, saját biliárdasztallal?Fotók: oc.hu
A telek nagysága 320 négyzetméter, így a ház és a kert együtt egy privát rezidencia vagy akár prémium vendéglátóhely kialakítására is alkalmas. Az ingatlan ára jelenleg 99 millió forint, ami a tóparti elhelyezkedés és a történelmi hangulat figyelembevételével különleges lehetőséget kínál azoknak, akik értékelik a ritka, karakteres helyszíneket.
A Malom-tó partja nemcsak vizuális élményt nyújt: a sétányok, a tó tükrén megcsillanó naplemente és a tó körüli természet mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt élők vagy ide látogatók valóban különleges környezetben éljék mindennapjaikat. Ez a kőház nem pusztán egy ingatlan, hanem élmény és történelmi érték egyszerre, ahol minden részlet a múlt és a jelen találkozását idézi.
