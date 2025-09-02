A hétszáz éves települést, Malomsokot köszöntötték

Malomsokot az első írásos emlékben „Mulunsuk” néven említik, amely a vízimalmokkal összefüggésben keletkezett. A Rába partján egykor működő gabona- és sóörlő malmok évszázadokon át adtak munkát és megélhetést a helyieknek.

Az ünnepségen fellépett a Marcal-parti Asszonyok Malomsokért Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

Fotó: Haraszti Gábor

Malomsok története Ómalomsoktól Újmalomsokig

A település története fordulatos: 1325 és 1760 között Ómalomsok volt a falu központja, majd a török hódoltság idején a lakosok a Marcal túlpartjára menekülve megalapították Újmalomsokot. Sokáig két különálló falu létezett, mígnem 1950-ben közigazgatási döntés nyomán Malomsok néven egyesültek. A történelem során több főúri család birtokolta, köztük

a Marczaltőyek,

a Ginglik,

az Amadék,

majd 1902 és 1945 között az Esterházy-család.

Az emlékművet Fintáné Dóra Mária és Kovács Zoltán leplezte le

Fotó: Haraszti Gábor

Emlékműavatással indult a jubileum

A jubileumi ünnepség délelőtt az ómalomsoki településrészen kezdődött, ahol a község új, jubileumi emlékművét avatták fel, melyet Majsa Sándor adományozott a településnek. A gránittömbre vésett felirat egyszerre idézi a múltat és üzen a jövőnek: „Malomsok 700 éves település a Rába partján”.

Az avatáson köszöntőt mondott Fintáné Dóra Mária polgármester és Kovács Zoltán, a falut hosszú évek óta támogató volt országgyűlési képviselő, Weltler Gábor esperes valamint Dióssy Iván plébános pedig felszentelte az emlékművet. Az ünnepi hangulatot Weltler Mónika éneke, valamint a Marcal-parti Asszonyok Malomsokért Hagyományőrző és Kulturális Egyesület műsora emelte.

Fintáné Dóra Mária polgármester: Malomsok 700 év alatt számos megpróbáltatáson ment keresztül, mégis fennmaradt és erős közösséggé vált.

Fotó: Haraszti Gábor

Ünnepi beszédében Fintáné Dóra Mária köszöntötte többek között a község volt polgármestereit, Schweiger Emilt és Barczáné Majsa Klárát, majd H. Szabó Lajos Malomsok lokálpatriótája „Szülőföldünk Malomsok” című könyvéből idézett, miszerint Malomsok 700 év alatt számos megpróbáltatáson ment keresztül – tatár és török dúlásokon, árvizeken, tűzvészeken –, mégis fennmaradt és erős közösséggé vált.

– A helyi közösség mindig leküzdötte a nehézségeket és a falu mindenkori vezetőivel együtt tovább épült, szépült, fejlődött. Ami pedig a lényeg, még ma is egy létező, élhető község. A múlt mellett ehhez nagymértékben hozzájárultak a település volt polgármesterei és képviselő-testületei is, akik tovább folytatva elődeik munkáját, mindig szem előtt tartották a falu érdekeit. Munkájukat szívvel-lélekkel hivatásként végezték, mindvégig szolgálva ezzel a helyi lakosságot. A jelenlegi képviselő-testülettel, a jegyzővel és az önkormányzat összes dolgozójával együtt, továbbra is fáradhatatlanul dolgozunk a település fejlesztése, szépítése érdekében – fogalmazott a polgármester, kiemelve a falu gazdag kulturális életét.