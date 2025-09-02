3 órája
A hétszáz éves települést, Malomsokot köszöntötték
Malomsok község apraja-nagyja, valamint a faluból elszármazottak együtt emlékeztek a település fennállásának 700. évfordulójára. A Kisalföld déli peremén, a Rába, a Marcal és a Gerence patak ölelésében fekvő, ma mintegy 530 lelket számláló Malomsok története 1325-ig nyúlik vissza.
Malomsokot az első írásos emlékben „Mulunsuk” néven említik, amely a vízimalmokkal összefüggésben keletkezett. A Rába partján egykor működő gabona- és sóörlő malmok évszázadokon át adtak munkát és megélhetést a helyieknek.
Malomsok története Ómalomsoktól Újmalomsokig
A település története fordulatos: 1325 és 1760 között Ómalomsok volt a falu központja, majd a török hódoltság idején a lakosok a Marcal túlpartjára menekülve megalapították Újmalomsokot. Sokáig két különálló falu létezett, mígnem 1950-ben közigazgatási döntés nyomán Malomsok néven egyesültek. A történelem során több főúri család birtokolta, köztük
- a Marczaltőyek,
- a Ginglik,
- az Amadék,
- majd 1902 és 1945 között az Esterházy-család.
Emlékműavatással indult a jubileum
A jubileumi ünnepség délelőtt az ómalomsoki településrészen kezdődött, ahol a község új, jubileumi emlékművét avatták fel, melyet Majsa Sándor adományozott a településnek. A gránittömbre vésett felirat egyszerre idézi a múltat és üzen a jövőnek: „Malomsok 700 éves település a Rába partján”.
Az avatáson köszöntőt mondott Fintáné Dóra Mária polgármester és Kovács Zoltán, a falut hosszú évek óta támogató volt országgyűlési képviselő, Weltler Gábor esperes valamint Dióssy Iván plébános pedig felszentelte az emlékművet. Az ünnepi hangulatot Weltler Mónika éneke, valamint a Marcal-parti Asszonyok Malomsokért Hagyományőrző és Kulturális Egyesület műsora emelte.
Ünnepi beszédében Fintáné Dóra Mária köszöntötte többek között a község volt polgármestereit, Schweiger Emilt és Barczáné Majsa Klárát, majd H. Szabó Lajos Malomsok lokálpatriótája „Szülőföldünk Malomsok” című könyvéből idézett, miszerint Malomsok 700 év alatt számos megpróbáltatáson ment keresztül – tatár és török dúlásokon, árvizeken, tűzvészeken –, mégis fennmaradt és erős közösséggé vált.
– A helyi közösség mindig leküzdötte a nehézségeket és a falu mindenkori vezetőivel együtt tovább épült, szépült, fejlődött. Ami pedig a lényeg, még ma is egy létező, élhető község. A múlt mellett ehhez nagymértékben hozzájárultak a település volt polgármesterei és képviselő-testületei is, akik tovább folytatva elődeik munkáját, mindig szem előtt tartották a falu érdekeit. Munkájukat szívvel-lélekkel hivatásként végezték, mindvégig szolgálva ezzel a helyi lakosságot. A jelenlegi képviselő-testülettel, a jegyzővel és az önkormányzat összes dolgozójával együtt, továbbra is fáradhatatlanul dolgozunk a település fejlesztése, szépítése érdekében – fogalmazott a polgármester, kiemelve a falu gazdag kulturális életét.
– Polgármesterként 2014 óta mindig büszkeséggel töltött el Malomsok példaértékű közösségi élete. Hiszen a közösség nagy építő erő egy kis település életében. Meggyőződésem, hogy az összefogásban rejlik közös céljaink elérése. Köszönettel tartozom minden Malomsokon működő egyesületeknek, civil szervezeteknek, akik közösségi életünk mozgatórugói, hiszen az ő munkájuk által őrizzük és ápoljuk hagyományainkat és Malomsok hírnevét ők öregbítik – hangsúlyozta a polgármester, aki köszönetet mondott a Magyar Falu Program támogatásáért is, amelynek révén 122 millió forint értékű fejlesztés valósult meg a településen az elmúlt években.
„A falu szíve a közösség”
Kovács Zoltán beszédében arra emlékeztetett: „Egy települést nemcsak a házak és a környezeti szépségek tartanak életben, hanem a közösség. Ahogy a szív dobog az emberi testben, úgy a baráti körök, sportegyesületek, egyházi közösségek és civil szervezetek adják a falu lüktetését.” Hangsúlyozta: a falusi élet versenyképessége a fejlesztési programok révén ma már közelít a városokéhoz, így Malomsok nemcsak múltjára lehet büszke, hanem jövőjére is.
A délelőtt folyamán a látogatók betekintést nyerhettek a régi falusi életbe is: a Rábán mutatták be a hagyományos mosást, melyhez a közönség is csatlakozhatott. A Bakonyi Betyárok, a Bakonyi Jákó Íjász Egyesület és Helt Enikő solymász bemutatója szintén nagy sikert aratott. A rendezvény ideje alatt lovasfogatok és kisvonat szállította a két településrész között a lakosságot, a résztvevőket a Rába parti helyszínen, helyi szakácsok által főzött finom vad- és sertéspörköltet fogyaszthattak, valamint a nyugdíjas klub tagjai és a falu fiatal asszonyai által sütött süteményeket kóstolhattak.
Délután elsőként a Malomsoki Baráti Kör rajzpályázatának díjait osztották ki „Így éltek elődeink falun” címmel, majd színpadi műsorok követték egymást: felléptek a Csikvándi Dolgos Asszonyok, Boglárka, Vadkerti Imre, a Hétfalu Legénye nótakör és a Szikrák tánccsoport. A kulturális program résztvevőit finom csülökpörkölt vacsorával vendégelték meg a szervezők. Az esőben is kitartó résztvevők megkóstolhatták a falu tortáját, melyet Boros Melitta készített és ajánlott fel. Az est folyamán táncház várta a lakosokat a hagyományőrő egyesület tagjaival, a napot hajnalig tartó bál zárta. A rendezvény a Marcal-parti Asszonyok Malomsokért Hagyományőrző és Kulturális Egyesület sikeres pályázataként, a Magyar Falu Program, Falusi Civil Alap támogatásával valósult meg.