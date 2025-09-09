szeptember 9., kedd

Új mammográfiai készülék segíti a betegellátást Tapolcán

Tapolcán új egészségügyi beruházás kezdődik a Deák Jenő Kórházban. A projekt részeként modern mammográfia segíti majd a megelőző vizsgálatok hatékonyságát.

Veol.hu

Tapolcán hamarosan korszerű mammográfiai berendezés áll a páciensek rendelkezésére a Deák Jenő Kórházban. Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Vis Maior keretéből több mint 140 millió forint támogatást biztosítanak a mammográfiai berendezés beszerzésére és telepítésére.

A Deák Jenő Kórházban modern mammográfia segíti a helyi lakosok egészségügyi ellátását Fotó: Tapolcai Deák Jenő Kórház facebook
A Deák Jenő Kórházban modern mammográfiai berendezést telepítenek
Fotó: Tapolcai Deák Jenő Kórház/Facebook

Új mammográfiai berendezés a betegekért

A műszaki munkálatok elvégzése után a készülék várhatóan december 15-től kezd el működni, így a jövő évben már a helyi lakosok megelőző vizsgálatait segíti majd. Navracsics Tibor kiemelte, hogy az új eszköz hozzájárul a tapolcai és környékbeli lakosok jobb egészségügyi ellátásához. A beruházás célja, hogy a korai felismerést elősegítve csökkentse a súlyos betegségek kialakulásának kockázatát. A kórház munkatársai már készülnek a berendezés üzembe helyezésére és a páciensek fogadására.

 

