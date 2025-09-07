szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Új mammográf Tapolcán – több mint egymilliárdos támogatásból érkezik az eszköz

Címkék#prevenció#mammográfiai készülék#belügyminisztérium#Navracsics Tibor

Tapolca egészségügyi ellátása fontos fejlesztéssel bővül: december közepétől új mammográfiai készülék áll majd a helyiek rendelkezésére. A beruházás több mint 1,04 milliárd forintos állami támogatással valósul meg.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy videóban jelentette be, hogy a Tapolcai Deák Jenő Kórház jelentős támogatást kap. A közigazgatási és területfejlesztési minisztérium, valamint a belügyminisztérium vis maior keretéből összesen több mint 1,04 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás érkezik. Ebből finanszírozzák a mammográfiai készülék beszerzését, telepítését, valamint a szükséges műszaki munkálatokat.

Az új mammográfiai készülék december 15-től érhető el
Az új mammográfiai készülék december 15-től érhető el
Forrás:  Shutterstock

Az új mammográfiai készülék december 15-től érhető el

A tervek szerint a készülék december 15-étől válik elérhetővé, így a következő évtől már a helyiek és a környéken élők egészségügyi ellátását szolgálja.

Navracsics Tibor hangsúlyozta: bízik abban, hogy a beruházás hozzájárul a prevencióhoz, és jobb egészségügyi körülményeket teremt a tapolcaiaknak és környékbelieknek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu