Új mammográf Tapolcán – több mint egymilliárdos támogatásból érkezik az eszköz

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy videóban jelentette be, hogy a Tapolcai Deák Jenő Kórház jelentős támogatást kap. A közigazgatási és területfejlesztési minisztérium, valamint a belügyminisztérium vis maior keretéből összesen több mint 1,04 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás érkezik. Ebből finanszírozzák a mammográfiai készülék beszerzését, telepítését, valamint a szükséges műszaki munkálatokat.

Az új mammográfiai készülék december 15-től érhető el

Forrás: Shutterstock

A tervek szerint a készülék december 15-étől válik elérhetővé, így a következő évtől már a helyiek és a környéken élők egészségügyi ellátását szolgálja.

Navracsics Tibor hangsúlyozta: bízik abban, hogy a beruházás hozzájárul a prevencióhoz, és jobb egészségügyi körülményeket teremt a tapolcaiaknak és környékbelieknek.