Utazók, figyelem! Készüljünk a Balaton környéki menetrendváltozásra

Szeptember végén és október elején változásokra számíthatnak az utazók a Balaton környékén, a megszokott menetrendtől eltérő közlekedési lehetőségekkel – írja a MÁV-csoport.

MÁV pótlóbuszok segítik a Balaton környékén a zavartalan utazást a karbantartási időszak alatt.

Forrás: likebalaton.hu

MÁV pótlóbuszok és karbantartás

A MÁV két ütemben, összesen közel 450 millió forint értékben végez állagmegóvó felújításokat az észak-balatoni vonalon. A munkálatok során Szabadbattyán és Tapolca között 35 kilométeren nagygépes vágányszabályozás, Révfülöp–Badacsonytomaj és Szabadbattyán–Balatonfüred között összesen 1 kilométeren ágyazatrostálás történik. Zánka-Köveskálon új peronburkolat készül, több helyszínen veszélyes fákat vágnak ki, a bozótot gyérítik. A munkák miatt a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek, a menetrendek eltéréseivel.

Változások szeptember 29-től október 3-ig

Tapolca és Balatonfüred között a pótlóbuszok 2–14 perccel korábban indulnak.

Déli pályaudvarról Tapolcára, valamint Balatonfüredről Tapolcára közlekedő vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Zánka-Erzsébettábor expresszvonatok csak Balatonfüredig, illetve Tapolcáig járnak, a további szakaszon MÁVbuszok biztosítják a közlekedést.

A karbantartás ideje alatt Balatonakali, Zánka, Balatonszepezd és Révfülöp egyes vasúti átjárói 7–15 óráig lezárásra kerülnek.

Változások október 6-tól 10-ig

Székesfehérvár és Balatonfüred között személy- és sebesvonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A reggeli és esti tapolcai vonatok csak Balatonfüred–Tapolca között járnak, a pótlóbuszok csatlakoznak a Balaton InterCitykhez a gyorsabb eljutás érdekében.

A Zánka-Erzsébettábor expresszvonat október 6-án és 8-án, valamint 8-án és 10-én pótlóbuszokkal közlekedik az érintett szakaszon.