szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MÁV

3 órája

Utazók, figyelem! Készüljünk a Balaton környéki menetrendváltozásra

Címkék#menetrend#MÁV#pótlóbuszok közlekedik#Balaton#Révfülöp#Balatonfüred#Tapolca#pótlóbusz#Badacsonytomaj

A Balaton környékén a következő hetekben átmeneti közlekedési változások várhatók. A MÁV pótlóbuszokat állít forgalomba a biztonságos utazás érdekében.

Balogh Rebeka

Szeptember végén és október elején változásokra számíthatnak az utazók a Balaton környékén, a megszokott menetrendtől eltérő közlekedési lehetőségekkel – írja a MÁV-csoport.

MÁV pótlóbuszok segítik a Balaton környékén a zavartalan utazást a karbantartási időszak alatt. Forrás: likebalaton.hu
MÁV pótlóbuszok segítik a Balaton környékén a zavartalan utazást a karbantartási időszak alatt.
Forrás: likebalaton.hu

MÁV pótlóbuszok és karbantartás

A MÁV két ütemben, összesen közel 450 millió forint értékben végez állagmegóvó felújításokat az észak-balatoni vonalon. A munkálatok során Szabadbattyán és Tapolca között 35 kilométeren nagygépes vágányszabályozás, Révfülöp–Badacsonytomaj és Szabadbattyán–Balatonfüred között összesen 1 kilométeren ágyazatrostálás történik. Zánka-Köveskálon új peronburkolat készül, több helyszínen veszélyes fákat vágnak ki, a bozótot gyérítik. A munkák miatt a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek, a menetrendek eltéréseivel.

Változások szeptember 29-től október 3-ig

  • Tapolca és Balatonfüred között a pótlóbuszok 2–14 perccel korábban indulnak.
  • Déli pályaudvarról Tapolcára, valamint Balatonfüredről Tapolcára közlekedő vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.
  • Zánka-Erzsébettábor expresszvonatok csak Balatonfüredig, illetve Tapolcáig járnak, a további szakaszon MÁVbuszok biztosítják a közlekedést.

A karbantartás ideje alatt Balatonakali, Zánka, Balatonszepezd és Révfülöp egyes vasúti átjárói 7–15 óráig lezárásra kerülnek.

Változások október 6-tól 10-ig

Székesfehérvár és Balatonfüred között személy- és sebesvonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A reggeli és esti tapolcai vonatok csak Balatonfüred–Tapolca között járnak, a pótlóbuszok csatlakoznak a Balaton InterCitykhez a gyorsabb eljutás érdekében. 

A Zánka-Erzsébettábor expresszvonat október 6-án és 8-án, valamint 8-án és 10-én pótlóbuszokkal közlekedik az érintett szakaszon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu