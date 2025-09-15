Mobilitási Hét: kedvezményes vonatutak a MÁV-nál!

A MÁV-csoport idén is részt vesz az Európai Mobilitási Hét programjaiban: keddtől egy héten át az utasok díjmentesen szállíthatják kerékpárjaikat, és kedvezményes, autómentes napijeggyel utazhatnak – közölte a MÁV. A társaság felidézte, hogy a hagyományosan szeptemberben megrendezett események, az autómentes hétvége és nap célja évről évre az, hogy a közlekedőket a MÁV és a fenntartható, zöld közösségi közlekedés választására ösztönözzék az autózás helyett.

Forrás: MÁV Zrt.

MÁV – Utazz ingyenesen kerékpárral a Mobilitási Héten

A MÁV-csoport idén is kedvezményekkel csatlakozik az Európai Mobilitási Hét programjaihoz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium kezdeményezésére szeptember 16. és 22. között a MÁV-csoport nagyvasúti és HÉV-járatain, valamint a GYSEV vonatain az utasok díjmentesen szállíthatják kerékpárjaikat.

A szerelvényeken külön kerékpárjegy váltása nem szükséges, ugyanakkor az ingyenesség nem érvényes a kerékpárhelyjegyekre, ezeket továbbra is meg kell vásárolni az InterCity- és expresszvonatokon, valamint bizonyos InterRégió-járatokon, ahol a kerékpárszállítás kapacitása korlátozott.

Szeptember 21-én, az autómentes napon a MÁV-csoport és a GYSEV helyközi járatain korlátlan utazást biztosít az 999 forintért megváltható autómentes napijegy. A helyjegyek és kerékpárhelyjegyek azonban ezeken a járatokon és szakaszokon továbbra is kötelezőek.