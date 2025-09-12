Elvirát nyugdíjazta a MÁV – így néz ki az új menetrendi kereső

A MÁV-START régi menetrendi keresője, az Elvira (elvira.mav-start.hu) szeptembertől már nem használható. A megszokott URL-címet beütve csak tájékoztató üzenet fogadja az utasokat, miszerint az oldal helyét az új, modern rendszer, az EMMA (emma.mav.hu) vette át. Az Emma már egy ideje párhuzamosan működött, most azonban teljesen kiszorította elődjét, tudatta a portfolio.hu.

Egy évvel a MÁV Zrt. budapesti sajtótájékoztatója után kilépett az Emma a nagyközönség elé

Fotó: Purer Tamás / MTI

A MÁV egy ideig még meghagyta az Elvirát is, hogy az utasok megszokhassák az új felületet

Az EMMA előnye, hogy egységes platformra hozza a vonatok, HÉV-ek, távolsági és helyi buszok menetrendjét, sőt Budapesten a BKK járatainak helyzete is nyomon követhető. Az utasok térképen láthatják a járművek valós idejű mozgását, késéseit. A MÁV közlése szerint hamarosan új ikon jelzi majd a 20 percnél többet késő járatokat.

Vegyes utasvisszajelzések érkeztek

Pozitívum, hogy az utazók egyetlen felületen tudnak tervezni, integrálva a korábban külön elérhető menetrendeket. Ugyanakkor sokan hiányolják az Elvira átlátható, táblázatos nézeteit: az új rendszerben minden járatra külön kell rákattintani, és mobilon kissé nehézkesebb a használat. A térképes megjelenítés modern, de sok adatot zsúfol össze.

További fejlesztések várhatók

Az EMMA fejlesztése folyamatos: a MÁV-Volán csoport ígérete szerint a jövőben még több helyi közlekedési társaság adatait vonják be, és felhasználóbarátabbá teszik a mobilos megjelenítést. A cél, hogy az utasok egyetlen felületen kapják meg az összes közlekedési információt – pontosan és valós időben.