Gyász: elhunyt a MÁV-szignál megalkotója

Székely Tamás, a MÁV-szignál megalkotója, 100 éves korában hunyt el. Korszakos tehetség volt: a MÁVOX hangrendszer 1964-es üzembe állítását követően a vasút jeligés pályázatára készítette el a ma már legendássá vált motívumot. 1972-ben született meg a dallamsor – d-a-h-a-fisz-g-fisz –, amely azóta is a magyar vasúti utazások jelképe.

Fotó: MÁV-archívum

A „Tilinkó” – ahogyan az utasok szeretettel nevezték – a MÁV egységes utastájékoztatásának alapkövévé vált, és mára valódi hungarikummá nőtte ki magát. A dallam célja az volt, hogy figyelemfelkeltő és barátságos módon készítse fel az utazókat a fontos közleményekre, leváltva a monoton „Figyelem, figyelem!” felhívásokat.

Nem csak a MÁV-szignál köthető a nevéhez

Kevesen tudják, hogy nem csupán a MÁV-szignált alkotta meg, hanem egy teljesen elektronikus, mozgó alkatrészek nélküli műszaki berendezést is hozzá: ez lett a DG-1, vagyis a Dallamgenerátor 1, amely 1973 októberében szólalt meg először a Keleti pályaudvaron.