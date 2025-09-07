Már az első adásban botrányosan viselkedett több versenyző a Megasztárban

A műsor legelső adásában Tóth Gabi elmondta, hogy nagyon izgatott és meghatott is, mert 20 évvel ezelőtt ő is ugyanúgy versenyzőként lépett a Megasztár színpadára. Akkor nem gondolta, hogy egyszer ő is a zsűripult mögött fog ülni. Úgy fogalmazott annyira lesz szigorú, mint amennyire vele voltak szigorúak akkor. Célja, hogy megtalálja az ország legjobb énekesét. Legyen meg benne az ami benne is megvan, mert „jó hangok megismerik egymást” – fogalmazott Tóth Gabi.

Tóth Gabi és Marics Peti jóba lettek a Megasztár forgatása alatt

Fotó: Megasztár/Facebook

Az idei évadban sok minden változott. A versenyzők két igennel is tovább juthatnak, ami miatt több feszültségre számítanak a zsűritagok. A továbbjutottakból csapatokat fognak összeállítani, vagyis a zsűri versenye is lesz az idei.

Megasztár: sok versenyző visszaszólt a zsűrinek

Az első versenyző a VALMAR sármos tagjának verssel és poszterrel készült, majd megpróbálta elénekelni az "Úristent". Tóth Gabi unszolására az Marics Peti felment a színpadra a lányhoz, de továbbjutni nem engedték.

Érkeztek varázslók, "nagy gyerekek", őrültek, vetkőzők és spanyol dzsigolók. Sokszor viszont azok a versenyzők, akik nem jutottak tovább, éles kritikát fogalmaztak meg a zsűriről.

Az egyik versenyző színpadra lépését követően egyből beszólt Tóth Gabinak, hogy "Süket vagy, vagy mi van?", mert az énekes nem értette a nevét. Majd hozzátette még, hogy "Amúgy te bolond vagy". A zsűri nem engedte tovább, ezért kint levette a pólóját, szétvert egy asztalt, majd a tűzriasztót is beindította, mire a biztonsági őrök kivezették.

Megható pillanatnak is tanúi lehettünk. Egy édesanya Tóth Gabi "Jöjj még" című dalát énekelte el lányának, aki komoly betegségben szenved. A lány szereti hallgatni édesanyját ahogy énekel, és Tóth Gabi becsatlakozott hozzá az éneklésbe. Az énekesnő azt is megígértette a lánnyal, hogy sosem adja fel a harcot. Többen sírva fakadtak a jelenet hatására.

Egy ismerős alak is feltűnt az első adásban, Krasznai Tünde. Fiatal korában több nehézséggel is küzdött függőségei miatt és csak későn jött rá, hogy segítségre van szüksége. A Megasztárban látta meg a lehetőséget, hogy újra tiszta lappal induljon. Herceg Erika csapatába jutott tovább.