Megasztár 2025: titkolta kilétét a fellépő, de Tóth Gabi rájött!

A Megasztár 2025-ös évadában új fiatal énekesek mutatkoztak be, akik saját teljesítményükkel igyekeznek érvényesülni a tehetségkutatóban – írja a borsonline.

A Hooligans Kiss Endijének lánya is feltűnt a Megasztár új évadában, Bodza mindenkit elvarázsolt

Fotó: hot! magazin archív

Megasztár: titokzatos felmenők árnyékában

Mindkét fiatal énekes elvarázsolta a zsűrit, így továbbjutottak a következő fordulóba. A 18 éves Kiss Bodza énekesnőként debütált, miközben igyekezett titokban tartani híres szülei kilétét, de Tóth Gabi hamar ráismert a lányban tehetséges apjára. Így a nézők is megtudhatták, hogy Bodza, Kiss Endi, Hooligans dobosának lánya.

Hasonlóképpen, Kökény Lali, Kökény Attila fia is részt vett a válogatón, ahol édesapja jelenléte ellenére a teljesítménye alapján jutott tovább. Az előadások során a zsűri értékelései a tehetségre összpontosítottak, függetlenül a felmenők ismertségétől, ami a versenyzők önálló érvényesülését hangsúlyozza.

Tóth Gabi a Megasztárban

