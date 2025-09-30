október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sztárcsemeték

2 órája

Megasztár 2025: titkolta kilétét a fellépő, de Tóth Gabi rájött!

Címkék#pillanat#tv2 műsor#Megasztárt#Kiss Endijének#Megasztár#Tóth Gabi#Hooligans#énekes

Két fiatal énekes mutatkozott be a tehetségkutató legújabb évadában. A Megasztár színpadán a zsűri hamar észrevette a felmenőik árnyékát.

A Megasztár 2025-ös évadában új fiatal énekesek mutatkoztak be, akik saját teljesítményükkel igyekeznek érvényesülni a tehetségkutatóban – írja a borsonline.

A Hooligans Kiss Endijének lánya is feltűnt a Megasztár új évadában, Bodza mindenkit elvarázsolt Fotó: hot! magazin archív
A Hooligans Kiss Endijének lánya is feltűnt a Megasztár új évadában, Bodza mindenkit elvarázsolt 
Fotó: hot! magazin archív

Megasztár: titokzatos felmenők árnyékában

Mindkét fiatal énekes elvarázsolta a zsűrit, így továbbjutottak a következő fordulóba. A 18 éves Kiss Bodza énekesnőként debütált, miközben igyekezett titokban tartani híres szülei kilétét, de Tóth Gabi hamar ráismert a lányban tehetséges apjára. Így a nézők is megtudhatták, hogy Bodza, Kiss Endi, Hooligans dobosának lánya. 

Hasonlóképpen, Kökény Lali, Kökény Attila fia is részt vett a válogatón, ahol édesapja jelenléte ellenére a teljesítménye alapján jutott tovább. Az előadások során a zsűri értékelései a tehetségre összpontosítottak, függetlenül a felmenők ismertségétől, ami a versenyzők önálló érvényesülését hangsúlyozza. 

Tóth Gabi a Megasztárban

Előző cikkünkben Tóth Gabi ruhája kapcsán írtunk a Megasztár zsűrijében előforduló váratlan pillanatról, ami a közösségi médiában is nagy visszhangot keltett. A ruhaprobléma humoros megoldása mellett az eset azt is jelzi, hogy a műsorban a mindennapi történések, apró meglepetések színesítik a nézők élményét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu