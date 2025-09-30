2 órája
Megasztár 2025: titkolta kilétét a fellépő, de Tóth Gabi rájött!
Két fiatal énekes mutatkozott be a tehetségkutató legújabb évadában. A Megasztár színpadán a zsűri hamar észrevette a felmenőik árnyékát.
A Megasztár 2025-ös évadában új fiatal énekesek mutatkoztak be, akik saját teljesítményükkel igyekeznek érvényesülni a tehetségkutatóban – írja a borsonline.
Megasztár: titokzatos felmenők árnyékában
Mindkét fiatal énekes elvarázsolta a zsűrit, így továbbjutottak a következő fordulóba. A 18 éves Kiss Bodza énekesnőként debütált, miközben igyekezett titokban tartani híres szülei kilétét, de Tóth Gabi hamar ráismert a lányban tehetséges apjára. Így a nézők is megtudhatták, hogy Bodza, Kiss Endi, Hooligans dobosának lánya.
Hasonlóképpen, Kökény Lali, Kökény Attila fia is részt vett a válogatón, ahol édesapja jelenléte ellenére a teljesítménye alapján jutott tovább. Az előadások során a zsűri értékelései a tehetségre összpontosítottak, függetlenül a felmenők ismertségétől, ami a versenyzők önálló érvényesülését hangsúlyozza.
Tóth Gabi a Megasztárban
Előző cikkünkben Tóth Gabi ruhája kapcsán írtunk a Megasztár zsűrijében előforduló váratlan pillanatról, ami a közösségi médiában is nagy visszhangot keltett. A ruhaprobléma humoros megoldása mellett az eset azt is jelzi, hogy a műsorban a mindennapi történések, apró meglepetések színesítik a nézők élményét.
