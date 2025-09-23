A Megasztár veszprémi énekesnője megrázó történettel állt elő (+videó)

Frank Annamária – vagy ahogyan sokan ismerik, Anami – fiatal kora ellenére szívszorító történetet mesélt el a Megasztárban: rengeteg rossz kapcsolaton van túl, nemcsak lelkileg sanyargatták korábbi partnerei, hanem szexuálisan abuzálták. A Pannon Egyetem GTK kereskedelem-marketing szakon végzett hallgatója a Ripostnak elárulta, hogy gyerekkora óta tanul énekelni, és mindig arról álmodott, hogy egyszer egy tehetségkutató színpadán mutathassa meg hangját.

Frank Annamária, Anami saját fájdalmát énekli ki a Megasztár válogatóján

Forrás: Frank Annamária/TV2

Szégyenkezés helyett megküzdési stratégiát választott a Megasztár ifjú énekesnője

Annamari a műsorban bevallotta, hogy éveken át testileg, lelkileg és szexuálisan bántalmazták. Sokáig úgy érezte, hogy csakis az ő hibája mindaz, ami történt vele, ám mára tudja: áldozat volt. A megasztáros szereplése idején már szakemberek segítik a gyógyulásban, és megtartó, támogató párkapcsolatban, stabil mentális és fizikai biztonságban él.

„Amikor én voltam évekig ilyen helyzetekben, nem mertem senkihez fordulni. Ma már tudom, hogy nem az én hibám, és szeretném felnyitni mások szemét is: ők áldozatok, nem okozók” – hangsúlyozta.

A családon belüli erőszak sajnos nem elszigetelt probléma: Magyarországon a statisztikák szerint évről évre növekszik a kapcsolati erőszak áldozatainak száma. Ugyanakkor az sem ritka, hogy a félelem- vagy a szégyenérzet miatt csupán a tragédia után derül ki, mi is zajlott eddig a háttérben. Anami megható vallomása viszont másokat is ösztönözhet segítséget kérni.

A veszprémi énekesnő missziója, hogy dalaival hozzá hasonló fiatalokat támogasson. Úgy véli, fontos kiemelni, hogy a fiúk is kerülhetnek bántalmazó kapcsolatba, ám a tabusítás miatt nem feltétlen vállalják fel a helyzetüket. Anami abban bízik, hogy a Megasztárnak köszönhetően szélesebb közönség ismeri meg zenéjét, és sokaknak segíthet alkotásaival a feldolgozási folyamatban.

Valódi könnyek potyogtak a Megasztár zsűrijének szeméből

A zsűri soraiban nem számít ritkaságnak a heves érzelmi kitörés. Herceg Erika korábban azért sírta el magát, mert úgy érezte, a versenyzők nem ismerik és nem is szívesen választják őt mesterüknek. Tóth Gabi is megosztotta saját nehézségeit, ám Curtis keményen odaszúrt nekik: utalt Majkával történt konfliktusára és testvére bebörtönzésére, majd helyretette Gabit, mondván, ő mégsem „haknizik” ezekkel. A vita odáig fajult, hogy Marics Peti kiviharzott a stúdióból.