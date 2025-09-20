szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Hogyan tedd túlélhetővé a náthát (humorral)

Címkék#humor#megfázás#tea#káosz

Titzl Vivien

A megfázás olyan, mint egy váratlan vendég, aki beront az ajtón, leül a kanapédra, és úgy dönt, hogy marad egy hétre. Eleinte csak csendesen piszkálgat: egy apró tüsszentés, egy enyhe orrfolyás. De pár órán belül az egész ház, azaz a tested, teljesen átveszi a káosz uralma: az orrod folyik, mintha vízesés lenne, a torkod ég, a fejfájás pedig egy titkos heavy metal koncertet rendez a koponyádban. Minden teendő hirtelen értelmét veszti, kivéve a meleg takarót, a forró teát és a neten való céltalan görgetést.

Forrás: pexels.com/Illusztráció 

Próbálod túlélni, de minden mozdulat nehéz. Az emberi kreativitás csúcsa ilyenkor a „hogyan rejthetem el, hogy csatakos az orrom” művészetében nyilvánul meg. És persze ott vannak a jó tanácsok: „Igyál sok vizet!”, „Pihenj!”, „Nem is olyan nagy dolog ez!” – mintha egy extra pohár tea vagy 10 perc alvás varázsütésre elűzné a vírusokat. De közben a humor a legjobb fegyver: tüsszentésenként rájössz, hogy a megfázás valójában az univerzum vicces módja, hogy egy kicsit lassíts, és engedd, hogy az orrfolyás és a takaró uralják az életedet.

 

 

