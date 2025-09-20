szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DPK

1 órája

Durva állításokat fogalmazott meg Menczer Tamás a Harcosok órájában

Címkék#Harcosok órája#Menczer Tamás#ellenzék

A Papp László Sportarénában tartották a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját, amelyet a Harcosok órája élőben közvetített. Menczer Tamás kemény szacakkal üzent az ellenzéknek és a médiának.

Veol.hu

A Magyar Nemzet tudósítása szerint Menczer Tamás „extrém sportként” jellemezte, hogy rendszeresen vitázik a balliberális sajtó munkatársaival, akik csalódottan fogadják, ha neki kell válaszolnia a kérdéseikre. Elmondta, hogy a Digitális Polgári Körök és a Harcosok klubja a digitális tér átrendeződésére adott válasz. A közösség százezres nagyságú, és tovább növekszik.

A Harcosok órája élő közvetítésében Menczer Tamás kemény szavakkal bírálta az ellenzéket és a médiát.
Menczer Tamás kemény üzenetet küldött
Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Menczer Tamás: nyerünk, ahogy szoktunk

Menczer a Harcosok órája digitális közvetítésében hangsúlyozta: az ellenzéki közvélemény-kutatások torz képet festenek, miközben a kormánypártiak erősödnek. Példaként hozta a buda környéki kört, ahol ötszáz ember mellett ismert művészek – például Kautzky Armand és Pataky Attila – is aktívak.

Élesen bírálta a baloldalt is, amiért politikai célokra próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját.

A választásokról szólva  Sportarénában kijelentette: 

„még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk”.

Kövesd élőben  a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu