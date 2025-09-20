3 órája
Durva állításokat fogalmazott meg Menczer Tamás a Harcosok órájában
A Papp László Sportarénában tartották a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját, amelyet a Harcosok órája élőben közvetített. Menczer Tamás kemény szacakkal üzent az ellenzéknek és a médiának.
A Magyar Nemzet tudósítása szerint Menczer Tamás „extrém sportként” jellemezte, hogy rendszeresen vitázik a balliberális sajtó munkatársaival, akik csalódottan fogadják, ha neki kell válaszolnia a kérdéseikre. Elmondta, hogy a Digitális Polgári Körök és a Harcosok klubja a digitális tér átrendeződésére adott válasz. A közösség százezres nagyságú, és tovább növekszik.
Menczer Tamás: nyerünk, ahogy szoktunk
Menczer a Harcosok órája digitális közvetítésében hangsúlyozta: az ellenzéki közvélemény-kutatások torz képet festenek, miközben a kormánypártiak erősödnek. Példaként hozta a buda környéki kört, ahol ötszáz ember mellett ismert művészek – például Kautzky Armand és Pataky Attila – is aktívak.
Élesen bírálta a baloldalt is, amiért politikai célokra próbálta felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját.
A választásokról szólva Sportarénában kijelentette:
„még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk”.
