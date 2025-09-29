Tabuk nélkül a változókorról (2.) - így vedd fel a harcot a menopauzával!

A háttérben nem pusztán kellemetlen tünetek – hőhullámok, hangulatingadozások – állnak, hanem komoly testi kockázatok is: gyengülő csontok, merevedő ízületek és egyre sérülékenyebb szív-érrendszer. A menopauza, ez a csendes átalakulás sokszor évekig észrevétlen marad. Amikor viszont már jelentkeznek a következmények, gyakran késő visszafordítani őket. A jó hír, hogy tudatos életmóddal, célzott táplálkozással és természetes megoldásokkal a változókori egészségvesztés nagy része megelőzhető – sőt, a test védekezőrendszere újra is építhető.

Menopauza: a jóga hatékonyan támogatja a csontokat, ízületeket és a szív működését.

Fotó: Illusztráció: Medve Zoltán



Menopauza: az ösztrogén hiánya

Az ösztrogén szerepe jóval túlmutat a női ciklus szabályozásán. Ez a hormon egyfajta belső „védőernyőként” működik: rugalmassá teszi az ereket, támogatja a szív munkáját, segíti a csontépítést és csökkenti a gyulladásos folyamatokat. Amikor szintje a menopauza során meredeken visszaesik, ezzel párhuzamosan sorra gyengülnek a szervezet védelmi vonalai.

Az érfalak merevebbé válnak, az LDL („rossz”) koleszterin szintje emelkedik, a trombózisveszély fokozódik. A csontbontás felgyorsul, miközben a csontépítés lelassul – így indul útjára a csontritkulás, amely az első 5–10 évben akár évi 2–5 százalékos csonttömegvesztéssel is járhat. Közben a hasi zsír felhalmozódása is gyakoribbá válik, ami további gyulladásos folyamatokat indít el, és elősegíti az inzulinrezisztencia kialakulását.

Törékeny alap: a csontok védelme

A csontok egészsége már fiatalon elkezdődik, de menopauza után kulcskérdéssé válik. A megfelelő tápanyagbevitel nélkül a szervezet szó szerint „elfogyasztja” saját vázrendszerét.

Kalcium és D-vitamin: A napi 1200 mg kalcium és 800–1000 NE D-vitamin bevitele alapfeltétel. A D-vitamin nélkülözhetetlen a kalcium felszívódásához, míg a kalcium a csontok elsődleges építőanyaga.

K2-vitamin: Ez a vitamin egyfajta ”irányító”, ami aktiválja azokat a fehérjéket, amelyek a kalciumot a csontokba juttatják, így nem rakódik le az erekben.

Magnézium és társai: A magnézium segíti a D-vitamin aktiválását és a kalcium anyagcseréjét, míg a cink, mangán, szilícium és bór szintén hozzájárulnak a csontok szilárdságához.

A táplálkozás mellett a mozgás legalább ennyire fontos. A súlyzós edzés mechanikai ingert ad a csontoknak, ami serkenti a csontképződést. Heti három-négy alkalom célzott erősítő mozgás már jelentősen csökkentheti a csontritkulás kockázatát.

A mozgás szabadsága: ízületek támogatása

A menopauza egyik alábecsült következménye az ízületi panaszok megjelenése. A csökkenő ösztrogénszint miatt gyakoribbak a gyulladások, romlik a porcok regenerációja és csökken az ízületi folyadék termelődése. Az inak és szalagok veszítenek rugalmasságukból, ami merevséget és sérülékenységet eredményez.

A fájdalom és mozgáskorlátozottság nem elkerülhetetlen – természetes módszerekkel is mérsékelhetők: