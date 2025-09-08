Váratlan meglepetés: saját otthonában hozta világra kisfiát egy édesanya

Augusztus 10-én délután egy édesanya a saját otthonában hozta világra kisfiát. A váratlan, de szerencsére sikeres otthonszülést a kisbéri mentőállomás munkatársai vezették le – derült ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldaláról.

A mentők ezúttal otthonszülésnél segítettek

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Köszönet a mentőknek

Miután beindult a szülés és a család értesítette a mentőszolgálatot, a mentők gyorsan a helyszínre érkezve mindent megtettek azért, hogy a babát biztonságosan világra segítésék.

Az édesanya, J. A. levélben mondott köszönetet a mentőknek: "Szeretnék a magam és egész családom nevében köszönetet mondani a kisbéri mentőállomás dolgozóinak, akik 2025.08.10-én délután, otthon világra hozták a kisfiam! Hálás vagyok minden mentősért, aki aznap jelen volt ebben a különleges helyzetben!"