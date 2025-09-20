szeptember 20., szombat

Újszülött

1 órája

A mentőautóban, köldökzsinórral a nyakán jött világra Zente – a mentők tudták a dolgukat!

Címkék#pillanat#Zente#helyzet#baba#édesanya

Zente a mentőautóban született, köldökzsinórral a nyakán, azonban a felkészült mentősöknek köszönhetően az újszülött és az édesanya is egészségesen érkezett meg a kórházba.

Veol.hu

Egy nem mindennapi szülést sikerült zökkenőmentesen lebonyolítani a napokban: Zente a mentőautóban született, köldökzsinórral a nyaka körül. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően azonban a baba és az édesanyja is teljesen egészségesen érkezett meg a kórházba. Ez a helyzet ismét bizonyította: a mentők felkészültsége életet menthet.

A felkészült mentők gyors beavatkozásának köszönhetően Zente és édesanyja egészségesen érkezett meg a kórházba
A felkészült mentők gyors beavatkozásának köszönhetően Zente és édesanyja egészségesen érkezett meg a kórházba
Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A mentők gondoskodtak a baba biztonságáról

„Egy helyszíni szülés nem mindennapos feladat, így a rutint csak szimulált környezetben lehet megszerezni” – mondta Nagy Zsolt, az Országos Mentőszolgálat Oktatási Osztályának vezetője. Hozzátette, a gyakorlatok során a mentők olyan szimulációkat végeznek, amelyek valós helyzeteket idéznek, így a bajtársak a legváratlanabb szituációkban is magabiztosan tudnak reagálni.

A kis Zente problémamentes világrajövetelében nagy szerepet játszott az úgynevezett "szülészeti és újszülöttellátási fantom" használata. Ez a speciális oktatási eszköz lehetővé teszi, hogy a mentők a valódi élethelyzetekhez hasonló módon gyakorolják a baba biztonságos ellátását, a köldökzsinór kezelését, valamint az anya állapotának folyamatos figyelemmel kísérését. A képzés során szerzett rutin és gyors döntéshozatal kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a valódi helyszínen minden a lehető legbiztonságosabban zajlott.

A mentők munkájában a technikai felkészültség mellett a gyors reakció és a higgadtság is létfontosságú. Az eset újra rámutatott, hogy a szisztematikus képzések és szimulációs gyakorlatok közvetlen hatással vannak az életmentő beavatkozások sikerére. Zente születése nem csupán a család számára örömteli pillanat, hanem példaként is szolgál arra, hogy a mentők képzettsége és a modern oktatási eszközök együttesen képesek biztosítani a legbiztonságosabb ellátást a váratlan helyzetekben is.

 

