A gyerekek a szupermenzának köszönhetően azt is megkóstolják, amit eddig soha (+ galéria)

Sótonyi Mónika, Veszprém alpolgármestere a Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón elmondta, ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, már a tavaszi hónapokban több egyeztetésen túl voltak a Hungast cégcsoporttal. A város kiemelten fontosnak tartotta a szupermenza bevezetését, mivel elkötelezettek amellett, hogy a gyerekek magas minőségű és egészséges táplálékhoz jussanak az iskolai közétkeztetés keretében. Jelenleg öt intézményben már bevezették szeptember 1-től a szupermenzát, a tervek szerint az őszi szünet végéig mind a 13 intézményben elindítják a szabad szedéses étkeztetést.

Bevált a szupermenza. Takácsné Kucsay Nikolett pedagógus, Fülöp Krisztina pedagógus, Molnárné Staub Ildikó igazgató, Sótonyi Mónika alpolgármester és Enyedi Csaba, a Hungast kommunikációs igazgatója a sajtótájékoztatón

Fotó: Nagy Lajos

A gyermekek nem is két, hanem három fajta ételből választhatnak, ami egy olyan plusz szolgáltatás, ami a kezdeti tárgyalásokkor még fel sem merült. Az alpolgármester szerint fontos, hogy a hazai termelők által előállított alapanyagokból készüljenek az ételek, illetve azt is fontosnak tartják, hogy nyomon kövessék minden intézményben, hogy a szupermenzák az elvárásoknak megfelelően teljesítenek. Eddig pozitív visszajelzéseket kaptak a gyermekektől, a pedagógusoktól és a szülőktől - emelte ki Sótonyi Mónika. A Hriszto Botev Általános Iskolában már most megemelkedett 70-80 fővel a közétkeztetésben részt vevő gyermekek száma, ami a

választéknak és

a minőség emelkedésének köszönhető.

Fontos céljuk, hogy a gyerekek ne menjenek haza éhesen, illetve edukációs céljaik is vannak. A tapasztalatok szerint a legkisebbek is alkalmazkodnak a szabad szedéses módszerhez, és az önállóságuknak köszönhetően a kóstolási arány is megnövekedett. Emellett szeretnék, hogy minél kevesebb maradék képződjön.

A szupermenza megszeretteti a gyerekekkel az iskolai étkezést

Enyedi Csaba, a Hungast cégcsoport kommunikációs igazgatója elmondta, hogy a harmadik, a C menü minden esetben húsmentes lesz. A szupermenza nemcsak a szabad szedést jelenti, hanem edukációt és nyitottabb gondolkodást - mondta Enyedi Csaba. Úgy fogalmazott, az egészséges étrend a változatos étrenddel kezdődik. A közétkeztetésben eddig azt tapasztalták, hogy a gyerekek azokat az ételeket meg sem kóstolják, amikkel addig nem találkoztak. Feladatuknak érzik olyan innovációkat bevezetni, melyek hozzásegítik a gyermekeket a változatos táplálkozáshoz. Magyarországon a vidéki városok közül először Veszprém vállalta, hogy a teljes intézményhálózatában bevezeti a szupermenzát. Jelenleg pedig országos szinten hibamentesen működő szolgáltatássá vált a szupermenza.