Őszintén szólva, ez teljesen érthető. A szerelés után a szervizeseknek ellenőrizniük kell, hogy a kijelző, az érintésérzékelés vagy a kamera rendben működik-e.

Adattárolás telefonon: figyeljünk, ki férhet hozzá?

Forrás: telefonguru.hu

Pár másodpercre átfutott az agyamon: mi minden van a telefonomon?

• Belépve maradt közösségi fiókok? - Nincs.

• Banki appok? - Jelszóval védve.

• E-mail fiók? - Telefont nem használom e-mailekhez.

• DÁP ? (Digitális Állampolgárság app) - Nincs.

• Hitelesítő alkalmazások a kétlépcsős azonosításhoz? - Van, de a belépéshez szükséges adatok nem a telefonon találhatók.

• Privát fotók és üzenetek? - Semmi lényeges vagy érzékeny.

Végül úgy döntöttem, hogy nem tartom kockázatosnak, és megadtam a kódot. De a helyzet komolyan elgondolkodtatott:

Ma már a legtöbb ember egész élete a telefonján van. Milyen adatvédelmi kockázatot vállalunk, ha egy idegen kézben ott lapul a feloldó kódos telefonunk?

Mi a kockázat?

Ha egy készülék feloldva, vagy a feloldókóddal együtt kerül idegen kézbe, az alábbi adatokhoz férhet hozzá illetéktelen:

• Banki applikációk és pénzügyek: sok alkalmazás gyorsbelépést enged, PIN vagy biometria nélkül.

• Kétfaktoros azonosítók (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, banki tokenek): ezek megszerzésével más eszközről is beléphetnek a fiókjainkba.

• E-mail és közösségi fiókok: az e-mailhez való hozzáférés szinte minden online szolgáltatáshoz „mesterkulcs”.

• Ügyfélkapu és más hivatalos azonosítók: állami szolgáltatásokhoz való jogosulatlan hozzáférést nyithat.

• Privát fotók, üzenetek, dokumentumok: személyes adataink, kapcsolati hálónk és akár üzleti titkok is veszélybe kerülhetnek.

• Mentett Wi-Fi és más jelszavak: otthoni hálózat, munkahelyi VPN vagy egyéb rendszerek biztonságát is gyengítheti.

Mit tegyünk, mielőtt szervizbe visszük a telefont?

1. Biztonsági mentés készítése

Mentsük le minden adatunkat (fotók, névjegyek, dokumentumok, chat-előzmények) felhőbe vagy számítógépre. Ez különösen fontos, mert a szerviz nem vállal felelősséget az adatokért.

2. Kijelentkezés és appok eltávolítása

• Lépjünk ki a banki alkalmazásokból, majd töröljük őket.

• Kijelentkezés az e-mailből, közösségi felületekről (Facebook, Instagram, TikTok, Messenger, stb.).

• Távolítsuk el a kétlépcsős azonosító appokat, vagy ideiglenesen állítsuk át egy másik eszközre.

3. Biztonsági zárak módosítása

• Cseréljünk jelszót a fontos fiókoknál (e-mail, bank, social media), így ha valaki belépne, az új jelszó nélkül már nem tudna visszaélni az adataiddal és a fiókjaiddal.

• A „Find My Device” / „Eszköz keresése” funkciót hagyjuk bekapcsolva, hogy baj esetén távolról törölhessük a telefont.

4. Külön profil vagy vendégfiók használata

Néhány Android készüléken beállítható vendég mód – így a szerviz csak egy „üres” felületet lát, nem a teljes személyes adatbázisunkat. Érdemes lehet új készülék vásárlása esetén egy ilyen telefont részesíteni előnyben.

5. Titkosítás és távoli törlés

• Android és iOS alapból titkosítja a készüléket, de ellenőrizzük, hogy ez valóban aktív.

• Ha kifejezetten érzékeny adat maradt a telefonon, és nem tudjuk biztonságosan eltávolítani, inkább töröljük le az egészet róla, majd a javítás után állítsuk vissza a mentést.

• Ha teljesen biztosra akarunk menni szerviz előtt egy „Factory Reset” egyszerű, gyors, biztos és nem érhet meglepetés minket később.

A telefonunk ma már nem egyszerű eszköz, hanem digitális identitásunk kulcsa. Ha szervizbe adjuk, fontos, hogy ne csak a hardverre, hanem az adatokra is figyeljünk. Ahogy az autót szerviz előtt kiürítjük a csomagtartóból, úgy a telefont is „ki kell pucolni”, mielőtt más kezébe adjuk. Egy kis elővigyázatosság sokkal nagyobb bajtól kímélhet meg bennünket.

Telefon szerviz előtti biztonsági ellenőrző lista

Adatmentés

• Fotók, videók, névjegyek, dokumentumok lementése (felhőbe vagy PC-re).

SIM és memória kártya kivétele

• Mindig távolítsd el a SIM-et és a microSD-t a készülékből.

Érzékeny alkalmazások eltávolítása

• Banki appok törlése.

• Autentikátorok áthelyezése másik eszközre.

• Social media és e-mail alkalmazásokból kijelentkezés.

Fiókok védelme

• Fontos jelszavak (e-mail, bank, közösségi média) megváltoztatása.

• Kétlépcsős azonosítás átirányítása másik készülékre.

Biztonsági beállítások ellenőrzése

• „Eszköz keresése / Find My Device” bekapcsolva van.

• Telefon titkosítása aktív.

• Ha lehetséges, vendég mód vagy külön profil beállítása a teszteléshez.

Privát tartalom törlése vagy áthelyezése

• Személyes fotók, üzenetek, dokumentumok törlése vagy ideiglenes archiválása.