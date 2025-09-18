Krausz Gábor és Mikes Anna álomszerű nászútja: mutatjuk, hol töltik a mézesheteket

A pár az esküvőjük után, illetve egy rövid itthoni pihenést követően a Seychelle-szigetek felé vettek az irányt – tette közzé Mikes Anna az Instagram-oldalán.

A mézeshetek során Krausz Gábor és Mikes Anna mesés tengerparti környezetben pihenhet

Forrás: otptravel.hu

Krausz Gábor és Mikes Anna Instagram-storyban osztotta meg, hogy a Seychelle-szigeteken tartózkodnak. A 24 óráig elérhető posztot nemrég tették közzé, és az abban láthatók alapján a pár két hétig kizárólag egymásra figyel.

Forrás: mikesannams /instagram

A Seychelle-szigetek vonzerejét nem csupán a természeti szépség adja. Fehér homokos strandjaik, kristálytiszta vizük és buja növényzetük ideális környezetet biztosítanak a mézeshetekhez, ahol a párok nyugodt körülmények között élvezhetik az együtt töltött időt.