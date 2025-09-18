1 órája
Krausz Gábor és Mikes Anna álomszerű nászútja: mutatjuk, hol töltik a mézesheteket
Krausz Gábor és Mikes Anna nászútja sokak kíváncsiságát felkeltette. A pár a mézesheteket egy igazi trópusi paradicsomban tölti.
A pár az esküvőjük után, illetve egy rövid itthoni pihenést követően a Seychelle-szigetek felé vettek az irányt – tette közzé Mikes Anna az Instagram-oldalán.
A mézeshetek során Krausz Gábor és Mikes Anna mesés tengerparti környezetben pihenhet
Krausz Gábor és Mikes Anna Instagram-storyban osztotta meg, hogy a Seychelle-szigeteken tartózkodnak. A 24 óráig elérhető posztot nemrég tették közzé, és az abban láthatók alapján a pár két hétig kizárólag egymásra figyel.
A Seychelle-szigetek vonzerejét nem csupán a természeti szépség adja. Fehér homokos strandjaik, kristálytiszta vizük és buja növényzetük ideális környezetet biztosítanak a mézeshetekhez, ahol a párok nyugodt körülmények között élvezhetik az együtt töltött időt.
