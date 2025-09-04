Miniszteri elismerés a vármegyei igazgatóknak

A miniszteri elismerést a Belügyminisztérium nevében Pintér Sándor belügyminiszter adományozta, melyet a vármegyei díjazottak a Veszprém Vármegyei Szakmai Tanévnyitó Konferencián vehettek át. A díj Mihályfi László munkájának és az általa vezetett intézményben zajló magas színvonalú pedagógiai tevékenységnek az elismerése.

A miniszteri elismerést elsőként Mihályfi László vette át

A miniszteri elismerés közös munka eredménye

A 2024/2025-ös tanév lezárultát követően az ajkai gimnázium végzőseinek 93 százalékát felvették felsőoktatási intézményekbe a 2025/2026-os tanévre. E nagyszerű eredményhez hozzájárult, hogy a maturáló diákok összesen 98 sikeres emelt szintű vizsgát tettek, továbbtanulásukhoz szükséges pontjaik számát 41 középfokú és 11 felsőfokú nyelvvizsgával is gyarapították – számolt be az iskola közösségi oldala.

Venczel Csaba 19 éve vezeti a pápai Tarczy Lajos Általános Iskolát.

– Szívből köszönöm a bizalmat és az elismerést! Hatalmas megtiszteltetés számomra. Hálás vagyok érte kollégáimnak, tanítványaimnak és szüleiknek valamint az intézmény fenntartójának, mert közös munkával érdemeltem ki, az elismerés őket is illeti – fogalmazott az elismerés kapcsán a másik díjazott, Venczel Csaba, aki 19 éve a pápai Tarczy Lajos Általános Iskola igazgatója.