1 órája
Nem fér bele? Fizetni kell! – Szigorít a MOHU a szemétszállítás szabályain
Október 1-jétől életbe lép a MOHU új Általános szerződési feltétele, amely több ponton is szigorítja a szemétszállítás és a hulladékudvarok használatának szabályait. A változások minden háztartást érintenek, ezért érdemes időben felkészülni.
Az egyik legfontosabb újdonság, hogy a jövőben csak lezárt fedelű kukákat ürítenek. A túlcsorduló edényben hagyott szemét „többlethulladéknak” számít, amelyet a MOHU különdíjért szállít el. A súlykorlátokat is pontosan rögzítették: a 60 literes kuka legfeljebb 15 kilót, a legnagyobb, 1100 literes edény pedig maximum 250 kilót nyomhat – hívta fel a figyelmet a változásra társoldalunk. Elgondolkodtató, hogy a többlettel való „zsonglőrködés” mennyire fogja hátráltathatja a hulladékgyűjtők munkáját, illetve milyen új mozdulatokat és kifejezéseket tanulhatunk majd a szemeteskocsik emelőszerkezetének környékéről.
Szigorú korlátokat vezet be a MOHU októbertől
A lomtalanítás évente legalább egyszer továbbra is jár, ám csak a háztartási hulladékra vonatkozik, amely nem fér be a normál kukába. Építési törmelék, elektronikai eszközök, veszélyes hulladék vagy állati tetem nem tehető ki, ezek kezeléséről külön kell gondoskodni.
Hulladékudvar: fizetős lesz az építési törmelék
A hulladékudvarok használata is változik. 2026 januárjától díjat kell fizetni az építési-bontási hulladék leadásáért, amelyet eddig a lakosság kisebb mennyiségben ingyen adhatott le. Emellett a szabályzat pontosan meghatározza a napi és éves mennyiségi korlátokat is, így nem lesz mindegy, ki mennyit visz.
Újdonság: mobil hulladékudvarok
A MOHU újítása a mobil hulladékudvar, amely meghatározott időpontokban, változó helyszíneken gyűjti majd a szelektív és speciális hulladékot. Ez különösen a kisebb településeken élőknek jelenthet könnyebbséget, ahol nincs állandó hulladékudvar.
Haláleset után az örökös is fizethet
Fontos változás az is, hogy ha az ingatlanhasználó elhunyt, és a család nem jelenti be a változást, akkor a díjfizetési kötelezettség a vélelmezett örökösre hárulhat. Ezért kiemelten fontos a haláleset haladéktalan bejelentése a MOHU felé.
Mit érdemes tudni?
A szemétszállítás díja egyelőre nem változik, a szigorítások inkább a szabályok betartására ösztönöznek.
A kuka súlyát és tartalmát mostantól ellenőrizhetik.
A hulladékudvarban pontosan meghatározták, milyen típusú hulladékot és milyen mennyiségben fogadnak be.
A mobil hulladékudvar új lehetőség, de az időpontokról és helyszínekről érdemes előre tájékozódni.
Összességében a MOHU új szabályai szigorítják a lakossági hulladékkezelést, de egyben kiszámíthatóbbá is teszik azt. Azok járnak jól, akik betartják az előírásokat, és időben figyelnek az új feltételekre.
A Békés vármegyei hírportál gyűjtése alapján az is olvasható, hogy a kukába került hulladék súlya nem lehet több:
- 60 literes edénynél 15 kilogrammnál,
- 80 literes edénynél 17 kilogrammnál,
- 120 literes edényél 27 kilogrammnál,
- 240 literes edénynél 50 kilogrammnál
- 770 literes edénynél 175 kilogrammnál,
- 1100 literes edénynél 250 kilogrammnál.
