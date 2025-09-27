szeptember 27., szombat

Októberi változások

1 órája

Nem fér bele? Fizetni kell! – Szigorít a MOHU a szemétszállítás szabályain

Címkék#MOHU#többlethulladék#díj#hulladékudvar#szabály#korlát

Október 1-jétől életbe lép a MOHU új Általános szerződési feltétele, amely több ponton is szigorítja a szemétszállítás és a hulladékudvarok használatának szabályait. A változások minden háztartást érintenek, ezért érdemes időben felkészülni.

Csizi Péter

Az egyik legfontosabb újdonság, hogy a jövőben csak lezárt fedelű kukákat ürítenek. A túlcsorduló edényben hagyott szemét „többlethulladéknak” számít, amelyet a MOHU különdíjért szállít el. A súlykorlátokat is pontosan rögzítették: a 60 literes kuka legfeljebb 15 kilót, a legnagyobb, 1100 literes edény pedig maximum 250 kilót nyomhat – hívta fel a figyelmet a változásra társoldalunk. Elgondolkodtató, hogy a többlettel való „zsonglőrködés” mennyire fogja hátráltathatja a hulladékgyűjtők munkáját, illetve milyen új mozdulatokat és kifejezéseket tanulhatunk majd a szemeteskocsik emelőszerkezetének környékéről.

Októbertől a kuka súlyát és tartalmát is ellenőrizheti a MOHU
Októbertől a kuka súlyát és tartalmát is ellenőrizheti a MOHU
Fotó: penzcentrum.hu

Szigorú korlátokat vezet be a MOHU októbertől

A lomtalanítás évente legalább egyszer továbbra is jár, ám csak a háztartási hulladékra vonatkozik, amely nem fér be a normál kukába. Építési törmelék, elektronikai eszközök, veszélyes hulladék vagy állati tetem nem tehető ki, ezek kezeléséről külön kell gondoskodni.

Hulladékudvar: fizetős lesz az építési törmelék

A hulladékudvarok használata is változik. 2026 januárjától díjat kell fizetni az építési-bontási hulladék leadásáért, amelyet eddig a lakosság kisebb mennyiségben ingyen adhatott le. Emellett a szabályzat pontosan meghatározza a napi és éves mennyiségi korlátokat is, így nem lesz mindegy, ki mennyit visz.

Újdonság: mobil hulladékudvarok

A MOHU újítása a mobil hulladékudvar, amely meghatározott időpontokban, változó helyszíneken gyűjti majd a szelektív és speciális hulladékot. Ez különösen a kisebb településeken élőknek jelenthet könnyebbséget, ahol nincs állandó hulladékudvar.

Haláleset után az örökös is fizethet

Fontos változás az is, hogy ha az ingatlanhasználó elhunyt, és a család nem jelenti be a változást, akkor a díjfizetési kötelezettség a vélelmezett örökösre hárulhat. Ezért kiemelten fontos a haláleset haladéktalan bejelentése a MOHU felé.

Mit érdemes tudni?

A szemétszállítás díja egyelőre nem változik, a szigorítások inkább a szabályok betartására ösztönöznek.

A kuka súlyát és tartalmát mostantól ellenőrizhetik.

A hulladékudvarban pontosan meghatározták, milyen típusú hulladékot és milyen mennyiségben fogadnak be.

A mobil hulladékudvar új lehetőség, de az időpontokról és helyszínekről érdemes előre tájékozódni.

Összességében a MOHU új szabályai szigorítják a lakossági hulladékkezelést, de egyben kiszámíthatóbbá is teszik azt. Azok járnak jól, akik betartják az előírásokat, és időben figyelnek az új feltételekre.

A Békés vármegyei hírportál gyűjtése alapján az is olvasható, hogy a kukába került hulladék súlya nem lehet több:

  • 60 literes edénynél 15 kilogrammnál,
  • 80 literes edénynél 17 kilogrammnál,
  • 120 literes edényél 27 kilogrammnál,
  • 240 literes edénynél 50 kilogrammnál
  • 770 literes edénynél 175 kilogrammnál,
  • 1100 literes edénynél 250 kilogrammnál.

 

