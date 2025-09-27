Nem fér bele? Fizetni kell! – Szigorít a MOHU a szemétszállítás szabályain

Az egyik legfontosabb újdonság, hogy a jövőben csak lezárt fedelű kukákat ürítenek. A túlcsorduló edényben hagyott szemét „többlethulladéknak” számít, amelyet a MOHU különdíjért szállít el. A súlykorlátokat is pontosan rögzítették: a 60 literes kuka legfeljebb 15 kilót, a legnagyobb, 1100 literes edény pedig maximum 250 kilót nyomhat – hívta fel a figyelmet a változásra társoldalunk. Elgondolkodtató, hogy a többlettel való „zsonglőrködés” mennyire fogja hátráltathatja a hulladékgyűjtők munkáját, illetve milyen új mozdulatokat és kifejezéseket tanulhatunk majd a szemeteskocsik emelőszerkezetének környékéről.

Októbertől a kuka súlyát és tartalmát is ellenőrizheti a MOHU

Szigorú korlátokat vezet be a MOHU októbertől

A lomtalanítás évente legalább egyszer továbbra is jár, ám csak a háztartási hulladékra vonatkozik, amely nem fér be a normál kukába. Építési törmelék, elektronikai eszközök, veszélyes hulladék vagy állati tetem nem tehető ki, ezek kezeléséről külön kell gondoskodni.

Hulladékudvar: fizetős lesz az építési törmelék

A hulladékudvarok használata is változik. 2026 januárjától díjat kell fizetni az építési-bontási hulladék leadásáért, amelyet eddig a lakosság kisebb mennyiségben ingyen adhatott le. Emellett a szabályzat pontosan meghatározza a napi és éves mennyiségi korlátokat is, így nem lesz mindegy, ki mennyit visz.

Újdonság: mobil hulladékudvarok

A MOHU újítása a mobil hulladékudvar, amely meghatározott időpontokban, változó helyszíneken gyűjti majd a szelektív és speciális hulladékot. Ez különösen a kisebb településeken élőknek jelenthet könnyebbséget, ahol nincs állandó hulladékudvar.

Haláleset után az örökös is fizethet

Fontos változás az is, hogy ha az ingatlanhasználó elhunyt, és a család nem jelenti be a változást, akkor a díjfizetési kötelezettség a vélelmezett örökösre hárulhat. Ezért kiemelten fontos a haláleset haladéktalan bejelentése a MOHU felé.

Mit érdemes tudni?

A szemétszállítás díja egyelőre nem változik, a szigorítások inkább a szabályok betartására ösztönöznek.

A kuka súlyát és tartalmát mostantól ellenőrizhetik.