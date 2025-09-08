szeptember 8., hétfő

47 perce

Madármentők akcióban

Címkék#kismadár#segítség#állatmentés

Párommal éppen kutyát sétáltattunk mikor felfedeztünk egy kismadarat a fűben, aki meg sem mozdult bárki bármilyen közel haladt el mellette. Egyből tudtuk, hogy segítségre van szüksége.

Szilas Lilla

A kismadár akkor sem ellenkezett mikor felemeltük. Nyitogatta szárnyait, de nem tudott elrepülni. Mint később kiderült egy molnárfecske volt. Egyből hívtuk az állatmentőket, akik arra kértek minket, hogy vigyük el nekik a madarat. 

A molnárfecske biztonságos helyre került
Fotó: Szilas Lilla/Napló

Azonban autónk nem volt és hosszú út lett volna busszal, így az ismerősöktől kértünk segítséget. Egy kedves barátunk felajánlotta, hogy elvisz minket. A madárkát egy dobozba helyeztük és indultunk az állatvédőkhöz. 

Megérkezve az állatmentő átvette tőlünk a madarat és mondta, hogy megvizsgálja miért nem tud repülni. Megköszönte, hogy nem hagytuk sorsára az állatot és megígérte, hogy értesít majd minket a molnárfecske gyógyulásáról és további sorsáról.

 

