Légi akrobatika

42 perce

Motoros műrepülő-világbajnokság

Címkék#világbajnokség#Hévíz – Balaton repülőtéren#légtér#verseny

Szeptember 12–20. között a világ elit pilótái mérik össze tudásukat a Hévíz–Balaton repülőtéren és légterében a motoros műrepülő-világbajnokságon.

Seres Elizabeth
Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A látványos versenyek mellett földi programok, kiállítások és balatoni gasztronómiai élmények várják a látogatókat. A világbajnokság szeptember 20-án nagyszabású repülőbemutatóval és ünnepélyes díjkiosztóval zárul.

 

