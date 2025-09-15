Légi akrobatika
42 perce
Motoros műrepülő-világbajnokság
Szeptember 12–20. között a világ elit pilótái mérik össze tudásukat a Hévíz–Balaton repülőtéren és légterében a motoros műrepülő-világbajnokságon.
A látványos versenyek mellett földi programok, kiállítások és balatoni gasztronómiai élmények várják a látogatókat. A világbajnokság szeptember 20-án nagyszabású repülőbemutatóval és ünnepélyes díjkiosztóval zárul.
