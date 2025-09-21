Száz motoros segítette vérével a beteg gyerekeket

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben beszámolója szerint mintegy 100 motoros érkezett hozzájuk, hogy véradóként - köztük 36 első véradóként - járuljon hozzá a rászoruló betegek gyógyításához és az életmentéséhez. A Pest Megyei Motorosok Baráti Társaság kezdeményezése messze túlmutatott egy „egyszerű” véradáson, ugyanis igazi élménynappá vált a gyermekeknek: csillogó szemmel csodálták meg a motorokat, sőt, sokan fel is ülhettek rájuk.

Fotó: Heim Pál Gyermekkórház/Facebook

A motoros véradók közül sokan több száz kilométert utaztak, hogy példát mutassanak önzetlenségből és összefogásból. Az Országos Vérellátó Szolgálat rutinos munkatársai pedig biztosították a gördülékeny lebonyolítást. Külön köszönet illeti a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság motoros rendőreit, akik látványos felvonulás keretében átkísérték a motorosokat Budapesten - írta a Heim Pál Gyermekkórház Facebook-oldala.