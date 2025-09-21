szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véradás

1 órája

Száz motoros segítette vérével a beteg gyerekeket

Címkék#motoros#Motoros tagozat#véradás

Rendőri felvezetéssel érkezett mintegy száz motoros a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézethez, hogy vérükkel segítsék a beteg gyermekek gyógyulását. A gyerekek csillogó szemmel csodálták a járműveket, és sokan fel is ülhettek rájuk.

Polgár Tibor

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben beszámolója szerint mintegy 100 motoros érkezett hozzájuk, hogy véradóként - köztük 36 első véradóként - járuljon hozzá a rászoruló betegek gyógyításához és az életmentéséhez. A Pest Megyei Motorosok Baráti Társaság kezdeményezése messze túlmutatott egy „egyszerű” véradáson, ugyanis igazi élménynappá vált a gyermekeknek: csillogó szemmel csodálták meg a motorokat, sőt, sokan fel is ülhettek rájuk.

A motoros véradók közül sokan több száz kilométert utaztak, hogy példát mutassanak önzetlenségből és összefogásból
A motoros véradók közül sokan több száz kilométert utaztak, hogy példát mutassanak önzetlenségből és összefogásból
Fotó: Heim Pál Gyermekkórház/Facebook

Példát mutattak a motorosok önzetlenségből és összefogásból

A motoros véradók közül sokan több száz kilométert utaztak, hogy példát mutassanak önzetlenségből és összefogásból. Az Országos Vérellátó Szolgálat rutinos munkatársai pedig biztosították a gördülékeny lebonyolítást. Külön köszönet illeti a BRFK   Budapesti Rendőr-főkapitányság motoros rendőreit, akik látványos felvonulás keretében átkísérték a motorosokat Budapesten - írta a Heim Pál Gyermekkórház Facebook-oldala.

Fotó: Heim Pál Gyermekkórház/Facebook

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu