Lövészverseny
1 órája
Mozgássérültek sportbarátsága
A pápai Bástya Egyesület és az ajkai Mozgássérültek Aktív Egyesülete tagjai vettek részt a mozgássérülteknek szervezett lövészversenyen az ajkai lőtéren szeptember 7-én. A két egyesület tagjai évek óta együtt sportolnak.
A szombati verseny a légpuska lőtéren kezdődött. A lőállásba a kerekesszékesek rámpán jutottak fel. A lövészetnél Szellem Tamás segített. A győztes Mesterházy Zsolt lett, a második helyezett Hofstetter Zsolt, a harmadik Hofstetterné Péntek Andrea. Azt követően a sportpisztolyt próbálták ki Nagy Gábor vezetésével.
