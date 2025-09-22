szeptember 22., hétfő

Lövészverseny

2 órája

Mozgássérültek sportbarátsága

A pápai Bástya Egyesület és az ajkai Mozgássérültek Aktív Egyesülete tagjai vettek részt a mozgássérülteknek szervezett lövészversenyen az ajkai lőtéren szeptember 7-én. A két egyesület tagjai évek óta együtt sportolnak.

Tisler Anna
Mozgássérültek sportbarátsága

A szombati verseny a légpuska lőtéren kezdődött. A  lőállásba a kerekesszékesek rámpán jutottak fel. A lövészetnél Szellem Tamás segített. A győztes Mesterházy Zsolt lett, a második helyezett Hofstetter Zsolt, a harmadik Hofstetterné Péntek Andrea. Azt követően a sportpisztolyt próbálták ki Nagy Gábor vezetésével.

Évek óta közösen sportolnak a pápai és az ajkai mozgássérültek
Fotó: Tisler Anna 

 

