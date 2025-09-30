Dráma Veszprém megyében: tragikus munkahelyi balesetek rázták meg a Bakonyt

Noha Veszprém vármegyében a munkahelyi balesetek száma évek óta alig változik, a súlyos sérülések száma nő: idén fél év alatt már két halálos és öt súlyos esetet jegyeztek fel. Más térségekben is több tragédia történt, amelyek ismét ráirányítják a figyelmet a balesetek okaira.

Munkahelyi balesetek: munkabalesetek kimenetelének esetszámai Veszprém vármegyében

Fotó: Mák Lilla/Napló / Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium

Munkahelyi balesetek: mit mutat a statisztika?

Veszprém vármegyében az elmúlt három év adatai alapján az esetszámok gyakorlatilag stagnálnak: 2023-ban 759, 2024-ben 768, míg 2025 első félévében már 371 munkabalesetet regisztráltak. Bár 2023-ban nem történt halálos kimenetelű baleset, a következő évben két ember is vesztette életét, idén pedig már fél év alatt ugyanennyi halálos tragédia történt. A súlyos sérüléssel járó esetek száma még szembetűnőbb: míg 2023-ban mindössze egyetlen ilyen balesetről van tudomásunk, addig 2024-ben nyolcat, 2025 első hat hónapjában pedig öt regisztrált eset történt. Ez a növekedés arra utal, hogy bár az összesített esetszám nagyjából hasonló, a kimenetelek egyre súlyosabbak.

Munkahelyi baleset-statisztika: munkabalesetek kimenetelének esetszámai Veszprém vármegyében

Fotó: Mák Lilla/Napló / Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium

Földomlás okozta családi tragédia

Várandós feleségét és három és fél éves kisfiát hagyta hátra az a bakonyszentlászlói férfi, akit Ausztriában temetett maga alá a partfal. A fiatal édesapa társa életét próbálta hősiesen menteni, ám a második omlásban maga is odaveszett. Felesége a fájdalom mellett anyagi nehézségekkel is szembesül, a részletekről és az adományozási lehetőségekről itt számoltunk be.