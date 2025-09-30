szeptember 30., kedd

Munkahelyi balesetek

Dráma Veszprém megyében: tragikus munkahelyi balesetek rázták meg a Bakonyt

Címkék#súlyos sérülés#munkavégzés#halálos tragédia#munkavédelem#munkahelyi baleset

Földomlás ragadott el egy fiatal édesapát, a veszprémi kórházban pedig egy férfi eddig tisztázatlan körülmények között vesztette életét. A munkahelyi balesetek évről évre egyre több tragédiát okoznak.

Mák Lilla

Noha Veszprém vármegyében a munkahelyi balesetek száma évek óta alig változik, a súlyos sérülések száma nő: idén fél év alatt már két halálos és öt súlyos esetet jegyeztek fel. Más térségekben is több tragédia történt, amelyek ismét ráirányítják a figyelmet a balesetek okaira.

Munkahelyi balesetek: egyre több súlyos sérülés, halálos eset is történt
Munkahelyi balesetek: munkabalesetek kimenetelének esetszámai Veszprém vármegyében
Fotó: Mák Lilla/Napló / Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium

Munkahelyi balesetek: mit mutat a statisztika?

Veszprém vármegyében az elmúlt három év adatai alapján az esetszámok gyakorlatilag stagnálnak: 2023-ban 759, 2024-ben 768, míg 2025 első félévében már 371 munkabalesetet regisztráltak. Bár 2023-ban nem történt halálos kimenetelű baleset, a következő évben két ember is vesztette életét, idén pedig már fél év alatt ugyanennyi halálos tragédia történt. A súlyos sérüléssel járó esetek száma még szembetűnőbb: míg 2023-ban mindössze egyetlen ilyen balesetről van tudomásunk, addig 2024-ben nyolcat, 2025 első hat hónapjában pedig öt regisztrált eset történt. Ez a növekedés arra utal, hogy bár az összesített esetszám nagyjából hasonló, a kimenetelek egyre súlyosabbak.

Fotó: Mák Lilla/Napló / Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium

Földomlás okozta családi tragédia

Várandós feleségét és három és fél éves kisfiát hagyta hátra az a bakonyszentlászlói férfi, akit Ausztriában temetett maga alá a partfal. A fiatal édesapa társa életét próbálta hősiesen menteni, ám a második omlásban maga is odaveszett. Felesége a fájdalom mellett anyagi nehézségekkel is szembesül, a részletekről és az adományozási lehetőségekről itt számoltunk be.

Halálos baleset a veszprémi kórházban

A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház területén vesztette életét egy férfi augusztusban. A haláleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, korábbi információink szerint az ügyben közigazgatási eljárás keretében vizsgálódik a rendőrség. A fejlemények kapcsán ismét megkerestük a hatóságot, válaszukat közölni fogjuk.

Agyrázkódás az építkezésen

Bontási munkálatok során egy háromméteres állványról zuhant le egy férfi a Pannon Egyetem és a volt gyermekkórház közötti területen – tudósítottunk róla korábban. A munkás fejsérülést szenvedett, életveszélyben ugyan nem volt, ugyanakkor az eset rávilágít az építőiparban leselkedő veszélyekre.

Megrázó esetek az országban

  • Somogy vármegyében trágyaszóró gép tépett darabokra egy szentgáloskéri családapát, miközben a gépet próbálta megjavítani.
  • Zalaegerszegen, egy üvegfeldolgozó üzemben maradandó sérülést szenvedett egy dolgozó, mert a gépet nem állították le a takarítás idejére.
  • Somogytarnócán egy 29 éves férfi saját életét áldozta, miközben kollégáját próbálta kimenteni a gázokkal telt aknából.
  • Tatán hattonnás szerszám borult egy munkásra az autóalkatrész-üzemben, a férfi a helyszínen meghalt.

Miért ismétlődnek a tragédiák?

A statisztikákból egyértelműen látszik: bár a munkabalesetek összesített száma évek óta alig változik, a következmények egyre súlyosabbak. Ez arra figyelmeztet, hogy a puszta adatok mögött emberi mulasztások, hiányos munkavédelmi intézkedések és felelőtlenség húzódhatnak meg. A kiváltó okok feltárása és megszüntetése nélkül a tragédiák elkerülhetetlenek. Ezért nem elegendő a jegyzőkönyvek kitöltése és a kötelező adminisztráció: valódi megelőzésre, hatékony oktatásra és felelősségteljes munkáltatói szemléletre lenne ahhoz szükség, hogy a munkavállalók élete és egészsége ne kerüljön veszélybe.

