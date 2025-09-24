Őszi hangulat, borok és túra – Jön a Murci Fesztivál

A Murci Fesztivál szombaton 10 órakor veszi kezdetét Balatonfüreden és környékén. A részt vevő pincészetek között ott lesz a Gyukli, a Figula, a Feind, a Zelna és a Söptei is. A látogatók számíthatnak must- és murcikóstolóra, gyerekeknek szóló programokra, bográcsos finomságokra és élő zenére is – írja a Füred infó.

A Murci Fesztivál a Balaton-felvidék egyik legkedveltebb őszi programja.

Fotó: turizmus.balatonfüred.hu

Murci Fesztivál Balatonfüred: programok és helyszínek

A Gyukli Pincészetnél traktorozás, csocsóverseny, aszfaltrajzolás és élő zene színesíti a kínálatot, emellett házi pitékkel és pincepörkölttel várják a vendégeket.

A Feind Pincészetben szőlőkombájn-kiállítás, bográcsozás és ingyenes murci- vagy mustkóstoló szerepel a programban.

A Figula Pincészet vezetett kóstolóval készül, ahol hatféle bort lehet megízlelni friss pogácsával.

A Söptei Zsolt Winery részletes programját még nem közölték.

Fotó: zelna.hu

Gyalogtúra a dűlőkön át – élmény a természetben

Ugyanebben az időpontban startol a Gyalogtúra a dűlőkön át, amely a Murci Fesztivál részeként valósul meg. A Zelna Borászat szervezésében 10 órakor indul a Farkó-kő dűlőtől a nyolc és fél kilométeres túra.

Az útvonal érinti a Nyerges és a Penke dűlőt, valamint Balatonszőlőst is. Útközben murci-, bor- és szörpkóstoló, játékos kvíz, a végén pedig közös bográcsos ebéd várja a résztvevőket. A szervezők családoknak és kutyásoknak is ajánlják a programot, amelyhez transzfer is igényelhető.

Jegyek a Zelna webshopjában kaphatók.