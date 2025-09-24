szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Őszi hangulat, borok és túra – Jön a Murci Fesztivál

Címkék#fesztivál#zelna borászat#Murci Fesztivál#bor#Balatonfüred#szeptember

Balatonfüreden és környékén szeptember 27-én ismét megrendezik a Murci Fesztivált. Az egész napos program során öt pincészetnél várják a látogatókat különleges borokkal, családbarát programokkal és élő zenével. A kínálat része egy vezetett gyalogtúra is, amely a dűlők szépségeit mutatja be.

Balogh Rebeka

A Murci Fesztivál szombaton 10 órakor veszi kezdetét Balatonfüreden és környékén. A részt vevő pincészetek között ott lesz a Gyukli, a Figula, a Feind, a Zelna és a Söptei is. A látogatók számíthatnak must- és murcikóstolóra, gyerekeknek szóló programokra, bográcsos finomságokra és élő zenére is  – írja a Füred infó.

Murci Fesztivál a Balaton-felvidék egyik legkedveltebb őszi programja. Forrás: turizmus.balatonfüred.hu
A Murci Fesztivál a Balaton-felvidék egyik legkedveltebb őszi programja.
Fotó: turizmus.balatonfüred.hu

Murci Fesztivál Balatonfüred: programok és helyszínek

  • A Gyukli Pincészetnél traktorozás, csocsóverseny, aszfaltrajzolás és élő zene színesíti a kínálatot, emellett házi pitékkel és pincepörkölttel várják a vendégeket. 
  • A Feind Pincészetben szőlőkombájn-kiállítás, bográcsozás és ingyenes murci- vagy mustkóstoló szerepel a programban. 
  • A Figula Pincészet vezetett kóstolóval készül, ahol hatféle bort lehet megízlelni friss pogácsával. 
  • A Söptei Zsolt Winery részletes programját még nem közölték.
Forrás: zelna.hu
Fotó: zelna.hu

Gyalogtúra a dűlőkön át – élmény a természetben

Ugyanebben az időpontban startol a Gyalogtúra a dűlőkön át, amely a Murci Fesztivál részeként valósul meg. A Zelna Borászat szervezésében 10 órakor indul a Farkó-kő dűlőtől a nyolc és fél kilométeres túra. 

Az útvonal érinti a Nyerges és a Penke dűlőt, valamint Balatonszőlőst is. Útközben murci-, bor- és szörpkóstoló, játékos kvíz, a végén pedig közös bográcsos ebéd várja a résztvevőket. A szervezők családoknak és kutyásoknak is ajánlják a programot, amelyhez transzfer is igényelhető. 

Jegyek a Zelna webshopjában kaphatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu