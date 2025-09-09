Így gyilkolhat szüret idején a pince

A szüreti időszakban a legtöbben a bor ízére, a hordók illatára és az ünnepre gondolnak, kevesen számolnak azonban a halálos veszéllyel, amely a pincék mélyén rejtőzik. A must erjedésekor olyan mennyiségű szén-dioxid szabadul fel, ami rövid idő alatt életveszélyes helyzetet teremt – írta a origo.hu,

Must erjedésekor felszabaduló gáz súlyos veszélyt rejt a pincékben.

Forrás: pexels.hu

Mustveszély a pincékben

A must erjedésekor egy literből akár 42 liter szén-dioxid szabadulhat fel. Ez a gáz színtelen, szagtalan és mivel nehezebb a levegőnél, először a pince padlójánál gyűlik össze. Csak később kezd emelkedni, így a figyelmetlenül belépő ember észrevétlenül léphet be oxigénhiányos közegbe. A szén-dioxid percek alatt szédülést, zavart viselkedést, koordinációs zavart és végül eszméletvesztést okozhat.

A szakemberek szerint az egyik legnagyobb veszély abban rejlik, hogy a must által kibocsátott gáz nem érzékelhető szaggal vagy színnel. Az áldozat sokszor csak akkor érzi meg, hogy baj van, amikor már késő – és ekkor gyakran nincs esély a menekülésre.

Hogyan védekezhetünk a mustveszély ellen?

A biztonság érdekében a pincéket minden esetben alaposan szellőztetni kell, lehetőleg padlószinten is. A hordókat érdemes nem szorosan egymás mellett elhelyezni, hogy a levegő szabadon keringhessen közöttük. Az is fontos szabály, hogy soha ne dolgozzunk egyedül a pincében: mindig legyen valaki, aki figyelemmel kíséri a bent tartózkodót, és baj esetén azonnal segítséget hívhat.

Egy régi, de bevált módszer a gyertyás teszt. Ha egy égő gyertyát óvatosan leengedünk derékmagasság alá, és a láng kialszik, az azt jelzi, hogy a levegő szén-dioxiddal telítődött. Ilyen helyzetben a pincét azonnal el kell hagyni.

Egyes esetekben a szén-monoxid-érzékelők is riasztanak a gáz felgyülemlésére, de a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ezek sem mindig jelzik időben a bajt. Ezért a személyes óvatosság és a régi, egyszerű módszerek sokszor életmentőbbek lehetnek.

A must okozta tragédiák megelőzhetők

A szén-dioxid-mérgezés tünetei egyértelműek: szédülés, furcsa viselkedés, egyensúlyzavar és hirtelen ájulás. Ha valaki rosszul lesz a pincében, az első lépés mindig az, hogy azonnal ki kell jutni friss levegőre. Ha pedig valaki már eszméletlen, tilos egyedül bemenni utána, mert az újabb életet sodorhat veszélybe. Ilyenkor azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni.