Tudod, mit jelez a műszerfal? Ezek a lámpák azonnali figyelmet kérnek

1. Első ködlámpa bekapcsolva.

2. Hiba lépett fel a szervokormányban. Érdemes a szervofolyadékot pótolni, vagy ha ez nem oldja meg a problémát, szervizhez fordulni.

3. Hátsó ködlámpa bekapcsolva.

4. Az ablakmosó folyadék szintje alacsony.

5. Elkopott a fékbetét, mielőbbi csere javasolt.

6. Sebességtartó automatika bekapcsolva.

7. Irányjelző lámpa működésben.

8. Hiba az eső- és fényérzékelő berendezésben. Hibátlan működés esetén ez a rendszer indítja be az ablaktörlőt, ha elered az eső, és kapcsolja fel a világítást, ha az autó például egy alagúthoz ér.

9. Az automata sebességváltó téli üzemmódba kapcsolva. Ilyenkor az autó kisebb motorfordulatszámmal és csökkentett hajtóerővel indul el.

10. Információs kijelző.

11. Izzógyertya/izzítás visszajelzés. Ha folyamatosan világít, az izzítás folyamatban van, ha villog, hiba lépett fel a rendszerben.

12. A külső hőmérséklet fagypont közelében mozog.

13. Gyújtáskapcsoló figyelmeztető lámpája. Ha a kocsi nem indul, a hibát a kulcs chipje, vagy a gyújtáskapcsoló körül lévő gyűrűantenna hibája okozhatja. Érdemes a pótkulccsal próbálkozni. Ha továbbra sem indul az autó, szakemberhez kell fordulni.

14. A kulcs nincs az autóban (a kulcs nélküli indítórendszerrel ellátott autókban). A lámpa általában akkor gyullad ki, amikor a kulcsot úgy vesszük ki az autóból, hogy a motor jár. A kulcsot tegyük vissza az utastérbe.

15. A távirányítóban gyenge az elem.

16. Távolság-figyelmeztető lámpa. Az előttünk haladó autó túlságosan közel van hozzánk.

17. Nyomjuk le a tengelykapcsoló pedált.

18. Nyomjuk le a fékpedált.

19. Kormányzár-figyelmeztető lámpa. A rendszer bekapcsolt vagy meghibásodott, érdemes szakemberhez fordulni.