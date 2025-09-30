szeptember 30., kedd

Check Engine

2 órája

Tudod, mit jelez a műszerfal? Ezek a lámpák azonnali figyelmet kérnek

Címkék#műszerfal#lámpa hiba#autószerelés#diagnosztika#motor#probléma

Míg egyes ikonok csupán emlékeztetnek (például a be nem csatolt biztonsági övre), mások komoly veszélyre figyelmeztetnek. A műszerfalon felvillanó piktogramok nem díszek – sok esetben életet menthetnek.

Csizi Péter

A modern autók rengeteg szenzorral vannak felszerelve, és a fedélzeti számítógép figyeli ezeket. Amikor valami rendellenességet érzékel — legyen az mechanikai, elektromos vagy működési — azt a gép különböző visszajelző lámpákkal jelzi a vezetőnek. Ezek a „tell-tale” lámpák (vagy más néven „idiot light” terminálok) azonnali információt adnak arról, hogy valami nem stimmel. Az autóipari mérnök Kiril Mucevski 64 különböző lámpa jelentését gyűjtötte össze. Mutatjuk az autós kisokost: így fejtse meg a műszerfal jelzéseit, mielőtt nagyobb baj történne!

Műszerfal-ikonok, amiket minden vezetőnek ismernie kell – tesztelje, Ön mennyit tud belőlük?
Forrás: Kiril Mucevski

A lámpák színe is kiemelt fontosságú a műszerfalon

  • Piros — azonnali beavatkozást igényel, veszélyes lehet továbbmenni.
  • Narancssárga / sárga — figyelmeztetés, amit érdemes mihamarabb kivizsgálni, de talán nem kritikus azonnal.
  • Zöld / kék — rendszeres működést jelez, nem hiba (például fényszóró bekapcsolva).

Arra is érdemes figyelni, hogy amikor a gyújtást bekapcsolod, a legtöbb lámpa felvillan rövid időre — ez az önellenőrzési fázis. Ha néhány nem alszik el, ott már hiba lehet.

Ezeket sosem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a hiba akár percek alatt végzetes kárt okozhat az autóban – vagy a sofőr pénztárcájában

Mit tegyél, ha egy visszajelző lámpa bekapcsol?

  • Ne ess pánikba – Nem minden narancssárga lámpa jelenti, hogy rögtön lerobbansz. De ne hagyd figyelmen kívül.
  • Olvasd el a kezelési utasítót – Az autód kézikönyvében szerepel, hogy az egyes ikonok pontosan mit jelentenek az adott modellen.
  • Azonnali beavatkozás piros jelzésnél – Ha piros, állj meg biztonságos helyen, és ne menj tovább, ha fék, olaj vagy hűtés hiba lehet.
  • Diagnosztika csatlakozás – Sok esetben OBD/ELM diagnosztikai műszerrel (ún. hibakód-leolvasóval) be tudod azonosítani, mi dobta a riasztást.
  • Vezess óvatosan – Ha csak figyelmeztető (sárga) lámpa, kerüld a túlterhelést, ne pörgesd a motor, keress asap szervizt.
  • Ne töröld ki otthon “vadul” – Ha egyszerűen törlöd a hibatörléssel, a probléma továbbra is megmarad; újra bekapcsol és akár nagyobb bajt okozhat.

Például a Check Engine (motorellenőrző lámpa) röviden:

Bekapcsoláskor felvillan, majd elalszik – minden rendben.

Ha tovább ég: hibát jelezett a motor vagy kapcsolódó rendszer.

Villogó mód: súlyosabb probléma, lassú vezetés ajánlott, mielőbb diagnosztika.

Lássuk az összegyűjtött listát: 

(Természetesen csak tájékoztató jelleggel, hiszen a műszerfal visszajelző lámpák jelentése típusonként, gyártónként eltérhet!)

1. Első ködlámpa bekapcsolva.

2. Hiba lépett fel a szervokormányban. Érdemes a szervofolyadékot pótolni, vagy ha ez nem oldja meg a problémát, szervizhez fordulni.

3. Hátsó ködlámpa bekapcsolva.

4. Az ablakmosó folyadék szintje alacsony.

5. Elkopott a fékbetét, mielőbbi csere javasolt.

6. Sebességtartó automatika bekapcsolva.

7. Irányjelző lámpa működésben.

8. Hiba az eső- és fényérzékelő berendezésben. Hibátlan működés esetén ez a rendszer indítja be az ablaktörlőt, ha elered az eső, és kapcsolja fel a világítást, ha az autó például egy alagúthoz ér.

9. Az automata sebességváltó téli üzemmódba kapcsolva. Ilyenkor az autó kisebb motorfordulatszámmal és csökkentett hajtóerővel indul el.

10. Információs kijelző.

11. Izzógyertya/izzítás visszajelzés. Ha folyamatosan világít, az izzítás folyamatban van, ha villog, hiba lépett fel a rendszerben.

12. A külső hőmérséklet fagypont közelében mozog.

13. Gyújtáskapcsoló figyelmeztető lámpája. Ha a kocsi nem indul, a hibát a kulcs chipje, vagy a gyújtáskapcsoló körül lévő gyűrűantenna hibája okozhatja. Érdemes a pótkulccsal próbálkozni. Ha továbbra sem indul az autó, szakemberhez kell fordulni.

14. A kulcs nincs az autóban (a kulcs nélküli indítórendszerrel ellátott autókban). A lámpa általában akkor gyullad ki, amikor a kulcsot úgy vesszük ki az autóból, hogy a motor jár. A kulcsot tegyük vissza az utastérbe.

15. A távirányítóban gyenge az elem.

16. Távolság-figyelmeztető lámpa. Az előttünk haladó autó túlságosan közel van hozzánk.

17. Nyomjuk le a tengelykapcsoló pedált.

18. Nyomjuk le a fékpedált.

19. Kormányzár-figyelmeztető lámpa. A rendszer bekapcsolt vagy meghibásodott, érdemes szakemberhez fordulni.

20. Távolsági fényszóró bekapcsolva.

21. Az abroncsban alacsony a nyomás, fújjunk levegőt a gumiba.

22. Oldalvilágítás bekapcsolva.

23. Kiégett valamelyik külső izzó.

24. Nem működik a féklámpa. Érdemes kicserélni a biztosítékot, és ha a probléma továbbra is fennáll, szervizbe vinni az autót.

25. A dízel részecskeszűr lámpája. Villoghat vagy világíthat, ilyenkor érdemes mielőbb felkeresni egy szakszervizt.

26. Vonóhorog-figyelmeztető lámpa. Érdemes ellenőrizni a kocsi és az utánfutó összeköttetését.

27. Meghibásodott légrugó.

28. Sávelhagyásra figyelmeztető lámpa. Ha pirosan világít, térjünk vissza a sávunkba, ha sárgán, akkor az úton nem detektálható a forgalmi sáv.

29. Meghibásodott katalizátor. Csere előtt érdemes alaposan átvizsgáltatni, mert lehet, hogy a lambdaszonda okozta a meghibásodást.

30. Nincs bekapcsolva a biztonsági öv.

31. Parkolófék aktív.

32. Töltés-visszajelző. Hiba léphetett fel az akkumulátorban vagy a generátorban.

33. Parkolóasszisztens bekapcsolva.

34. Az autót haladéktalanul vigyük szervizbe. (Szerviz szükséges.)

35. Adaptív fényszóró bekapcsolva.

36. A fényszóró magasság állítását jelző lámpa. Hiba lépett fel a működésben.

37. Meghibásodott a hátsó spoiler. Keressünk fel egy szervizt és semmiképp se hajtsunk 120 km/h-nál gyorsabban.

38. Hiba léphetett fel a tetőt nyitó szerkezetben. Nyitás/csukás közben a lámpa világít, de teljesen nyitott vagy csukott helyzetben ki kell aludnia. Amennyiben világít, érdemes megpróbálni még egyszer nyitni-csukni. Ha továbbra is világít, szerviz felkeresése javasolt.

39. Hiba lépett fel a légzsák és/vagy a biztonsági öv rendszerében.

40. Kézifék behúzva.

41. Víz került az üzemanyagba.

42. Az utas oldali légzsák nem működik.

43. Karbantartás szükséges, minél előbb keressük fel a szervizt.

44. Tompított fényszóró bekapcsolva.

45. Eltömődött a légyszűrő, mielőbb ki kell cserélni.

46. Eco-üzemmód aktív.

47. Lejtmenet vezérlő akítv.

48. A hűtővíz hőmérséklete túl magas. A komolyabb kár elkerülése érdekében állítsuk le az autót. Miután a víz lehűlt, szükség esetén töltsük újra a tartályt. Amennyiben a következő indítás után is túlmelegszik, haladéktalanul forduljunk szakemberhez.

49. Az ABS-rendszer nem működik.

50. Szennyezett üzemanyagszűrő.

51. Az oldalsó ajtó(k) nyitva.

52. A motorháztatő nyitva van.

53. Az üzemanyag szintje alacsony.

54. Meghibásodott az automata sebességváltó.

55. Sebességhatároló rendszer aktív.

56. Meghibásodott a lengéscsillapító.

57. Alacsony az olajnyomás.

58. A szélvédő fűtése aktív.

59. Nyitott csomagtartó.

60. A menetstabilizáló (ESP) meghibásodott.

61. Esőérzékelő aktív.

62. Motorhiba.

63. Hátsó ablakfűtés bekapcsolva.

64. Automata ablaktörlő bekapcsolva.
 

 

Következő cikkünkben kigyűjtjük az 5 csendes gyilkost közülük!

 

