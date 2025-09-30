2 órája
Tudod, mit jelez a műszerfal? Ezek a lámpák azonnali figyelmet kérnek
Míg egyes ikonok csupán emlékeztetnek (például a be nem csatolt biztonsági övre), mások komoly veszélyre figyelmeztetnek. A műszerfalon felvillanó piktogramok nem díszek – sok esetben életet menthetnek.
A modern autók rengeteg szenzorral vannak felszerelve, és a fedélzeti számítógép figyeli ezeket. Amikor valami rendellenességet érzékel — legyen az mechanikai, elektromos vagy működési — azt a gép különböző visszajelző lámpákkal jelzi a vezetőnek. Ezek a „tell-tale” lámpák (vagy más néven „idiot light” terminálok) azonnali információt adnak arról, hogy valami nem stimmel. Az autóipari mérnök Kiril Mucevski 64 különböző lámpa jelentését gyűjtötte össze. Mutatjuk az autós kisokost: így fejtse meg a műszerfal jelzéseit, mielőtt nagyobb baj történne!
A lámpák színe is kiemelt fontosságú a műszerfalon
- Piros — azonnali beavatkozást igényel, veszélyes lehet továbbmenni.
- Narancssárga / sárga — figyelmeztetés, amit érdemes mihamarabb kivizsgálni, de talán nem kritikus azonnal.
- Zöld / kék — rendszeres működést jelez, nem hiba (például fényszóró bekapcsolva).
Arra is érdemes figyelni, hogy amikor a gyújtást bekapcsolod, a legtöbb lámpa felvillan rövid időre — ez az önellenőrzési fázis. Ha néhány nem alszik el, ott már hiba lehet.
Ezeket sosem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a hiba akár percek alatt végzetes kárt okozhat az autóban – vagy a sofőr pénztárcájában
Mit tegyél, ha egy visszajelző lámpa bekapcsol?
- Ne ess pánikba – Nem minden narancssárga lámpa jelenti, hogy rögtön lerobbansz. De ne hagyd figyelmen kívül.
- Olvasd el a kezelési utasítót – Az autód kézikönyvében szerepel, hogy az egyes ikonok pontosan mit jelentenek az adott modellen.
- Azonnali beavatkozás piros jelzésnél – Ha piros, állj meg biztonságos helyen, és ne menj tovább, ha fék, olaj vagy hűtés hiba lehet.
- Diagnosztika csatlakozás – Sok esetben OBD/ELM diagnosztikai műszerrel (ún. hibakód-leolvasóval) be tudod azonosítani, mi dobta a riasztást.
- Vezess óvatosan – Ha csak figyelmeztető (sárga) lámpa, kerüld a túlterhelést, ne pörgesd a motor, keress asap szervizt.
- Ne töröld ki otthon “vadul” – Ha egyszerűen törlöd a hibatörléssel, a probléma továbbra is megmarad; újra bekapcsol és akár nagyobb bajt okozhat.
Például a Check Engine (motorellenőrző lámpa) röviden:
Bekapcsoláskor felvillan, majd elalszik – minden rendben.
Ha tovább ég: hibát jelezett a motor vagy kapcsolódó rendszer.
Villogó mód: súlyosabb probléma, lassú vezetés ajánlott, mielőbb diagnosztika.
Lássuk az összegyűjtött listát:
(Természetesen csak tájékoztató jelleggel, hiszen a műszerfal visszajelző lámpák jelentése típusonként, gyártónként eltérhet!)
1. Első ködlámpa bekapcsolva.
2. Hiba lépett fel a szervokormányban. Érdemes a szervofolyadékot pótolni, vagy ha ez nem oldja meg a problémát, szervizhez fordulni.
3. Hátsó ködlámpa bekapcsolva.
4. Az ablakmosó folyadék szintje alacsony.
5. Elkopott a fékbetét, mielőbbi csere javasolt.
6. Sebességtartó automatika bekapcsolva.
7. Irányjelző lámpa működésben.
8. Hiba az eső- és fényérzékelő berendezésben. Hibátlan működés esetén ez a rendszer indítja be az ablaktörlőt, ha elered az eső, és kapcsolja fel a világítást, ha az autó például egy alagúthoz ér.
9. Az automata sebességváltó téli üzemmódba kapcsolva. Ilyenkor az autó kisebb motorfordulatszámmal és csökkentett hajtóerővel indul el.
10. Információs kijelző.
11. Izzógyertya/izzítás visszajelzés. Ha folyamatosan világít, az izzítás folyamatban van, ha villog, hiba lépett fel a rendszerben.
12. A külső hőmérséklet fagypont közelében mozog.
13. Gyújtáskapcsoló figyelmeztető lámpája. Ha a kocsi nem indul, a hibát a kulcs chipje, vagy a gyújtáskapcsoló körül lévő gyűrűantenna hibája okozhatja. Érdemes a pótkulccsal próbálkozni. Ha továbbra sem indul az autó, szakemberhez kell fordulni.
14. A kulcs nincs az autóban (a kulcs nélküli indítórendszerrel ellátott autókban). A lámpa általában akkor gyullad ki, amikor a kulcsot úgy vesszük ki az autóból, hogy a motor jár. A kulcsot tegyük vissza az utastérbe.
15. A távirányítóban gyenge az elem.
16. Távolság-figyelmeztető lámpa. Az előttünk haladó autó túlságosan közel van hozzánk.
17. Nyomjuk le a tengelykapcsoló pedált.
18. Nyomjuk le a fékpedált.
19. Kormányzár-figyelmeztető lámpa. A rendszer bekapcsolt vagy meghibásodott, érdemes szakemberhez fordulni.
20. Távolsági fényszóró bekapcsolva.
21. Az abroncsban alacsony a nyomás, fújjunk levegőt a gumiba.
22. Oldalvilágítás bekapcsolva.
23. Kiégett valamelyik külső izzó.
24. Nem működik a féklámpa. Érdemes kicserélni a biztosítékot, és ha a probléma továbbra is fennáll, szervizbe vinni az autót.
25. A dízel részecskeszűr lámpája. Villoghat vagy világíthat, ilyenkor érdemes mielőbb felkeresni egy szakszervizt.
26. Vonóhorog-figyelmeztető lámpa. Érdemes ellenőrizni a kocsi és az utánfutó összeköttetését.
27. Meghibásodott légrugó.
28. Sávelhagyásra figyelmeztető lámpa. Ha pirosan világít, térjünk vissza a sávunkba, ha sárgán, akkor az úton nem detektálható a forgalmi sáv.
29. Meghibásodott katalizátor. Csere előtt érdemes alaposan átvizsgáltatni, mert lehet, hogy a lambdaszonda okozta a meghibásodást.
30. Nincs bekapcsolva a biztonsági öv.
31. Parkolófék aktív.
32. Töltés-visszajelző. Hiba léphetett fel az akkumulátorban vagy a generátorban.
33. Parkolóasszisztens bekapcsolva.
34. Az autót haladéktalanul vigyük szervizbe. (Szerviz szükséges.)
35. Adaptív fényszóró bekapcsolva.
36. A fényszóró magasság állítását jelző lámpa. Hiba lépett fel a működésben.
37. Meghibásodott a hátsó spoiler. Keressünk fel egy szervizt és semmiképp se hajtsunk 120 km/h-nál gyorsabban.
38. Hiba léphetett fel a tetőt nyitó szerkezetben. Nyitás/csukás közben a lámpa világít, de teljesen nyitott vagy csukott helyzetben ki kell aludnia. Amennyiben világít, érdemes megpróbálni még egyszer nyitni-csukni. Ha továbbra is világít, szerviz felkeresése javasolt.
39. Hiba lépett fel a légzsák és/vagy a biztonsági öv rendszerében.
40. Kézifék behúzva.
41. Víz került az üzemanyagba.
42. Az utas oldali légzsák nem működik.
43. Karbantartás szükséges, minél előbb keressük fel a szervizt.
44. Tompított fényszóró bekapcsolva.
45. Eltömődött a légyszűrő, mielőbb ki kell cserélni.
46. Eco-üzemmód aktív.
47. Lejtmenet vezérlő akítv.
48. A hűtővíz hőmérséklete túl magas. A komolyabb kár elkerülése érdekében állítsuk le az autót. Miután a víz lehűlt, szükség esetén töltsük újra a tartályt. Amennyiben a következő indítás után is túlmelegszik, haladéktalanul forduljunk szakemberhez.
49. Az ABS-rendszer nem működik.
50. Szennyezett üzemanyagszűrő.
51. Az oldalsó ajtó(k) nyitva.
52. A motorháztatő nyitva van.
53. Az üzemanyag szintje alacsony.
54. Meghibásodott az automata sebességváltó.
55. Sebességhatároló rendszer aktív.
56. Meghibásodott a lengéscsillapító.
57. Alacsony az olajnyomás.
58. A szélvédő fűtése aktív.
59. Nyitott csomagtartó.
60. A menetstabilizáló (ESP) meghibásodott.
61. Esőérzékelő aktív.
62. Motorhiba.
63. Hátsó ablakfűtés bekapcsolva.
64. Automata ablaktörlő bekapcsolva.
