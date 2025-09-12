41 perce
Orvosra lenne szükség? Mutatjuk az ügyeleteket!
Mutatjuk Veszprém vármegye ügyeleteit szeptember 12–19. között
Orvosi ügyeletek
Veszprém: A központi ügyelet hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégeken és ünnepnapokon 8–8 óráig a Kórház u. 1. szám alatt a Csolnoky Ferenc Kórház sürgősségi osztálya mellett működik. Tel.: (70) 370-3104
Ajka: A háziorvosi ügyelet a Korányi Frigyes utca 1. szám alatt (kórház portától jobbra, a volt fertőző osztály helyén) működik, hétköznap 16-22 óráig, hétvégén és munkaszünet napokon 8-14 óráig. A sürgősségi ügyeleti ellátás pedig hétköznap 22 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégeken és ünnepnapokon 14-8 óráig. Tel.: (88) 412-104
Balatonfüred: A háziorvosi ügyelet a sürgős orvosi tevékenységek ellátása céljából szervezett rendelés hétköznap 16-22 között, hétvégén és ünnepnapon 8-14 között a Balatonfüredi Rendelőintézetben (Csárda utca 1.) zajlik. A sürgősségi ügyelet a Balatonfüredi Rendelőintézetben érhető el, hétköznap 22-8 között hétvégén, ünnepnapon 14-8 között. Tel.:1830
Devecser: Devecseri központi háziorvosi ügyeletet a Miskei u. 1. szám alatt kerülnek ellátásra, hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszünet napokon 8-tól másnap reggel 8 óráig. Tel.: 88/412-104.
Pápa: A háziorvosi ügyelet a Jókai u. 5-9. szám alatt a Kórház földszintjén, bejárattól jobbra külön folyosón található, hétköznap 16-22 óráig, hétvégén és munkaszünet napokon 8-14 óráig. Tel.:1830
Tapolca: A háziorvosi ügyelet az Ady Endre utca 1-3. szám alatt (külön épület a kórház udvarán) található, hétköznap 16-22 óráig, hétvégén és munkaszünet napokon 8-14 óráig. Tel.: (87) 411‑655 (a felnőtt sürgősségi orvosi ügyelet a 155‑ös mellék)
Várpalota: A háziorvosi ügyelet a Felsőinkám u. 1. szám alatt (mentőállomástól 50 méterre, 10 emeletes épület földszint, külön bejárattal) található, hétköznap 16-22 óráig, hétvégén és munkaszünet napokon 8-14 óráig. Tel.: központi háziorvosi ügyelet (30) 528-5298, a Városi Kórház‑Rendelőintézet (Szent Donát Kórház) telefonszáma: (88) 472‑211
Zirc: A háziorvosi ügyelet a József Attila u. 15. szám alatt (kórház földszint, külön utcai bejárattal) található hétköznap 16-22 óráig, hétvégén és munkaszünet napokon 8-14 óráig. Tel.:1830
Amennyiben az alapellátási ügyeleti időn túl – hétköznap 22.00-8.00, valamint hétvégén és ünnepnapokon 14.00-8.00 óra között – hirtelen jelentkező, illetve súlyos egészségügyi problémát észlel, akkor is kérjük, először hívják a 1830-as telefonszámot! Az alábbi egészségügyi szolgáltatók várják azokat, akik személyesen keresnék fel a sürgősségi ellátóhelyeket:
- Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház utca 1.)
- Ajkai Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi Frigyes utca 1.)
- Balatonfüredi Városi Szakrendelőintézet (8230 Balatonfüred, Csárda u. 1.)
- Pápai Gróf Esterházy Kórház- és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai út 5-9.)
Gyógyszertári ügyeletek
Veszprém gyógyszertárainak ügyeleti rendje 2025. szeptember 1-től 2025. szeptember 30-ig Hétfőtől-péntekig: 18-08 óráig (Pláza Patika 20-08 óráig), szombaton és pihenőnapon: 20-08 óráig Vasárnap és munkaszüneti napokon: 19-08 óráig, ünnepnapokon: 08-08 óráig
Szeptember 12. péntek: Tündérkert Gyógyszertár
Szeptember 13. szombat: Fehér Üröm Gyógyszertár
Szeptember 14. vasárnap: Fekete Sas Patika
Szeptember 15. hétfő: Gizella Gyógyszertár
Szeptember 16. kedd: PatikaPlus Gyógyszertár
Szeptember 17. szerda: Jutasi úti Gyógyszertár
Szeptember 18. csütörtök: Pláza Gyógyszertár
Szeptember 19. péntek: Elixír Patika (Kórház)
Ajka Város Gyógyszertárainak ügyeleti rendje 2025. szeptember 1-től 2025. szeptember 30-ig Hétfőtől-vasárnap: 19-22 óráig, munkaszüneti napokon: 8-22 óráig Ünnepnapokon: 8-22 óráig
Szeptember 12. péntek: Kígyó Patika
Szeptember 13. szombat: PatikaPlus Gyógyszertár
Szeptember 14. vasárnap: Semmelweis Gyógyszertár
Szeptember 15. hétfő: György Patika
Szeptember 16. kedd: Horizont Patika
Szeptember 17. szerda: Kígyó Patika
Szeptember 18. csütörtök: PatikaPlus Gyógyszertár
Szeptember 19. péntek: Semmelweis Gyógyszertár
Pápa Város Gyógyszertárainak ügyeleti rendje 2025. szeptember 1-től 2025. szeptember 30-ig Hétfőtől-péntekig: 19-22 óráig, szombaton és pihenőnapon: 12-22 óráig Vasárnap és munkaszüneti napokon: 8-22 óráig, ünnepnapokon: 8-22 óráig
Szeptember 12. péntek: Szent Anna Patika
Szeptember 13. szombat: Szent Benedek Gyógyszertár
Szeptember 14. vasárnap: Várkert Gyógyszertár
Szeptember 15. hétfő: Korona Gyógyszertár
Szeptember 16. kedd: Bástya Patika
Szeptember 17. szerda: Erzsébet Gyógyszertár
Szeptember 18. csütörtök: Gránátalma Patika
Szeptember 19. péntek: Karlovitz Gyógyszertár (BENU)
Várpalota Hétfő–péntek: 19:00–22:30 Szombat: 13:00–14:30 Vasárnap & ünnepnap: 8:00–14:30
Szeptember 12. péntek: Szent Donát Gyógyszertár
Szeptember 13. szombat: Borostyán Gyógyszertár
Szeptember 14. vasárnap: Kabay Gyógyszertár
Szeptember 15. hétfő: Belvárosi Gyógyszertár
Szeptember 16. kedd: Szent György Gyógyszertár
Szeptember 17. szerda: Szent Anna Gyógyszertár
Szeptember 18. csütörtök: Szent Donát Gyógyszertár
Szeptember 19. péntek: Borostyán Gyógyszertár
Fogorvosi sürgősségi ellátás:
Veszprém, Halle u. 5/E.
Csak hétvégén és ünnepnapokon 8–14 óráig.
Tel: +36 88/425-228
Állatorvosi ügyelet
Veszprém Kedvenc rendelő (Budapest út 39.) hétfő-péntek: 20-22, szombat 11-22, vasárnap 8-20 óráig. Telefon: +36 30 546 5642
Ajka Patakparti Állatorvosi Rendelő Deák Ferenc utca 54. Hétfő–Péntek: 09–10 és 16–18 Az ügyeleti időpontok előzetes telefonos egyeztetést igényelnek. Telefon: +36 20 319 3895
Balatonfüred Tappancs Állatorvosi Rendelő (Ady Endre utca 24.) nyitva tartása: hétköznap: 9-17 óráig, szombaton: sürgősségi ellátás 9-11. Tel.: 06-87-482-090, +36 30 911 8040.
Az esetleges változtatás jogát az intézmények fenntartják, így az eltérésekért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy indulás előtt telefonon ellenőrizze az aktuális ügyeletet.