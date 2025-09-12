Orvosra lenne szükség? Mutatjuk az ügyeleteket!

Orvosi ügyeletek

Veszprém: A központi ügyelet hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégeken és ünnepnapokon 8–8 óráig a Kórház u. 1. szám alatt a Csolnoky Ferenc Kórház sürgősségi osztálya mellett működik. Tel.: (70) 370-3104

Ajka: A háziorvosi ügyelet a Korányi Frigyes utca 1. szám alatt (kórház portától jobbra, a volt fertőző osztály helyén) működik, hétköznap 16-22 óráig, hétvégén és munkaszünet napokon 8-14 óráig. A sürgősségi ügyeleti ellátás pedig hétköznap 22 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégeken és ünnepnapokon 14-8 óráig. Tel.: (88) 412-104

Balatonfüred: A háziorvosi ügyelet a sürgős orvosi tevékenységek ellátása céljából szervezett rendelés hétköznap 16-22 között, hétvégén és ünnepnapon 8-14 között a Balatonfüredi Rendelőintézetben (Csárda utca 1.) zajlik. A sürgősségi ügyelet a Balatonfüredi Rendelőintézetben érhető el, hétköznap 22-8 között hétvégén, ünnepnapon 14-8 között. Tel.:1830

Devecser: Devecseri központi háziorvosi ügyeletet a Miskei u. 1. szám alatt kerülnek ellátásra, hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszünet napokon 8-tól másnap reggel 8 óráig. Tel.: 88/412-104.

Pápa: A háziorvosi ügyelet a Jókai u. 5-9. szám alatt a Kórház földszintjén, bejárattól jobbra külön folyosón található, hétköznap 16-22 óráig, hétvégén és munkaszünet napokon 8-14 óráig. Tel.:1830

Tapolca: A háziorvosi ügyelet az Ady Endre utca 1-3. szám alatt (külön épület a kórház udvarán) található, hétköznap 16-22 óráig, hétvégén és munkaszünet napokon 8-14 óráig. Tel.: (87) 411‑655 (a felnőtt sürgősségi orvosi ügyelet a 155‑ös mellék)

Várpalota: A háziorvosi ügyelet a Felsőinkám u. 1. szám alatt (mentőállomástól 50 méterre, 10 emeletes épület földszint, külön bejárattal) található, hétköznap 16-22 óráig, hétvégén és munkaszünet napokon 8-14 óráig. Tel.: központi háziorvosi ügyelet (30) 528-5298, a Városi Kórház‑Rendelőintézet (Szent Donát Kórház) telefonszáma: (88) 472‑211

Zirc: A háziorvosi ügyelet a József Attila u. 15. szám alatt (kórház földszint, külön utcai bejárattal) található hétköznap 16-22 óráig, hétvégén és munkaszünet napokon 8-14 óráig. Tel.:1830