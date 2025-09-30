Tabuk nélkül a változókorról (4., vége) - így éld túl a műtéti menopauzát!

A női szervezet egyik legnagyobb átalakulása nem feltétlenül a természetes menopauza idején történik – hanem akkor, amikor egy nőgyógyászati műtét, például méh- vagy petefészek-eltávolítás következtében hirtelen zuhan meg a hormontermelés. Ez a változás nem fokozatosan, évek alatt zajlik le, hanem egyik napról a másikra következik be – és a testnek nincs ideje felkészülni. A műtéti menopauza következményei: sokkal intenzívebb testi tünetek, mélyebb lelki kihívások és hosszabb regenerációs folyamat.

Műtéti menopauza: a testben azonnali „vihar” alakul ki.

Illusztráció: Medve Zoltán



A „műtéti menopauza” azonban nem egy visszafordíthatatlan állapot. A természetes megoldások, a célzott életmódváltás és a test öngyógyító folyamatait támogató módszerek segíthetnek nemcsak a tünetek enyhítésében, hanem abban is, hogy új, kiegyensúlyozott élet születhessen ebből az életszakaszból.

Műtéti menopauza: hirtelen hormonhiány

A természetes menopauza lassú, fokozatos átmenet. A szervezetnek van ideje felkészülni, alkalmazkodni, új egyensúlyt találni. A műtéti menopauza ezzel szemben egy pillanat alatt áll elő: a petefészkek eltávolításával megszűnik a nemi hormonok termelése, és a testben azonnali „vihar” alakul ki.

Az ösztrogén és progeszteron hirtelen hiánya az alábbi súlyos tüneteket idézheti elő:

• hőhullámokat

• éjszakai izzadást

• hangulatingadozásokat

• hüvelyszárazságot

• alvászavarokat

• koncentrációs nehézségeket („brain fog”)

• súlyosabb csontritkulási, szív- és érrendszeri kockázatokat

A test mellett a lélek is reagál: sok nő depressziót, szorongást él át, vagy mély gyászfolyamaton megy keresztül a termékenység elvesztése miatt.

Illusztráció: Medve Zoltán

Adaptogének – a test természetes szövetségesei

A szervezet regenerációját segítő egyik leghatékonyabb eszköz az adaptogén gyógynövények használata. Ezek a növények növelik a stressztűrő képességet, kiegyensúlyozzák a hormonháztartást és támogatják a regenerációt.

• Ashwagandha: akár 20–30%-kal is csökkentheti a kortizolszintet, ezzel mérsékelve a stresszt és javítva az alvásminőséget. Támogatja a pajzsmirigy működését és a DHEA-termelést is.

• Rhodiola rosea: energizáló hatású, növeli az ATP-termelést, javítja a memóriát és a koncentrációt, miközben csökkenti a depressziót.

• Schisandra és szent bazsalikom (tulsi): segítenek a hormonális egyensúly helyreállításában és támogatják a máj működését, ami kulcsfontosságú a hormonok lebontásában.

Az adaptogének rendszeres (4–8 hetes) kúraszerű alkalmazása segíthet abban, hogy a szervezet újra megtalálja belső ritmusát.