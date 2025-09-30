szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Női egészség

57 perce

Tabuk nélkül a változókorról (4., vége) - így éld túl a műtéti menopauzát!

Címkék#műtéti beavatkozás#menopauza#műtét

A természetes menopauza lassú, fokozatos átmenet. A szervezetnek van ideje felkészülni, alkalmazkodni, új egyensúlyt találni. A műtéti menopauza ezzel szemben egy pillanat alatt áll elő: a petefészkek eltávolításával megszűnik a nemi hormonok termelése, és a testben azonnali „vihar” alakul ki.

Medve Zoltán

A női szervezet egyik legnagyobb átalakulása nem feltétlenül a természetes menopauza idején történik – hanem akkor, amikor egy nőgyógyászati műtét, például méh- vagy petefészek-eltávolítás következtében hirtelen zuhan meg a hormontermelés. Ez a változás nem fokozatosan, évek alatt zajlik le, hanem egyik napról a másikra következik be – és a testnek nincs ideje felkészülni. A műtéti menopauza következményei: sokkal intenzívebb testi tünetek, mélyebb lelki kihívások és hosszabb regenerációs folyamat.

Műtéti menopauza: a testben azonnali „vihar” alakul ki.
Műtéti menopauza: a testben azonnali „vihar” alakul ki.
 Illusztráció: Medve Zoltán


A „műtéti menopauza” azonban nem egy visszafordíthatatlan állapot. A természetes megoldások, a célzott életmódváltás és a test öngyógyító folyamatait támogató módszerek segíthetnek nemcsak a tünetek enyhítésében, hanem abban is, hogy új, kiegyensúlyozott élet születhessen ebből az életszakaszból.

Műtéti menopauza: hirtelen hormonhiány

A természetes menopauza lassú, fokozatos átmenet. A szervezetnek van ideje felkészülni, alkalmazkodni, új egyensúlyt találni. A műtéti menopauza ezzel szemben egy pillanat alatt áll elő: a petefészkek eltávolításával megszűnik a nemi hormonok termelése, és a testben azonnali „vihar” alakul ki.
Az ösztrogén és progeszteron hirtelen hiánya az alábbi súlyos tüneteket idézheti elő:
•    hőhullámokat
•    éjszakai izzadást 
•    hangulatingadozásokat 
•    hüvelyszárazságot 
•    alvászavarokat 
•    koncentrációs nehézségeket („brain fog”)
•    súlyosabb csontritkulási, szív- és érrendszeri kockázatokat

A test mellett a lélek is reagál: sok nő depressziót, szorongást él át, vagy mély gyászfolyamaton megy keresztül a termékenység elvesztése miatt.

 Illusztráció: Medve Zoltán

Adaptogének – a test természetes szövetségesei

A szervezet regenerációját segítő egyik leghatékonyabb eszköz az adaptogén gyógynövények használata. Ezek a növények növelik a stressztűrő képességet, kiegyensúlyozzák a hormonháztartást és támogatják a regenerációt.
•    Ashwagandha: akár 20–30%-kal is csökkentheti a kortizolszintet, ezzel mérsékelve a stresszt és javítva az alvásminőséget. Támogatja a pajzsmirigy működését és a DHEA-termelést is.
•    Rhodiola rosea: energizáló hatású, növeli az ATP-termelést, javítja a memóriát és a koncentrációt, miközben csökkenti a depressziót.
•    Schisandra és szent bazsalikom (tulsi): segítenek a hormonális egyensúly helyreállításában és támogatják a máj működését, ami kulcsfontosságú a hormonok lebontásában.
Az adaptogének rendszeres (4–8 hetes) kúraszerű alkalmazása segíthet abban, hogy a szervezet újra megtalálja belső ritmusát.

Fitoösztrogének – természetes hormonpótlás

Ha a hagyományos hormonpótlás nem jöhet szóba vagy nem kívánatos, a fitoösztrogének kínálhatnak megoldást. Ezek növényi eredetű vegyületek gyengébb, de biztonságos ösztrogénhatást fejtenek ki.
•    Poloskafű (Cimicifuga racemosa): csökkenti a hőhullámokat, javítja a hüvely állapotát és enyhíti a hangulatingadozásokat.
•    Barátcserje (Vitex agnus-castus): szabályozza az agyalapi mirigy működését, csökkenti a prolaktinszintet és hosszú távon stabilizálja a hormonháztartást.
•    Shatavari: ájurvédikus gyógynövény, amely segít alkalmazkodni a hormonális változásokhoz és fokozza a vitalitást.
A fitoösztrogének nemcsak étrend-kiegészítőként érhetők el, hanem élelmiszerekkel is bevihetők. A szója, a lenmag, a vöröshere, a csicseriborsó és a szezámmag mind kiváló forrásai ezeknek a vegyületeknek.

 Illusztráció: Medve Zoltán

A lélek gyógyítása: érzelmi regeneráció

A műtéti menopauza nem csupán testi, hanem mélyen pszichológiai folyamat is. Gyakran hasonlít egy gyászfolyamathoz: tagadás, harag, alkudozás, depresszió és végül elfogadás szakaszain vezet keresztül. Az érzelmi feldolgozás elengedhetetlen része a gyógyulásnak.
•    Terápia és csoporttámogatás: a pszichológiai segítség segít feldolgozni a veszteségérzést és új önazonosságot kialakítani.
•    Párterápia: segíthet a párkapcsolati intimitás újjáépítésében.
•    Mindfulness és légzéstechnikák: csökkentik a szorongást és növelik az érzelmi stabilitást.
•    Jóga, tai chi, kreatív tevékenységek: egyszerre támogatják a testet és a lelket.
Táplálkozás, mozgás és regeneráció – a hosszú távú stratégia
A test újjáépítéséhez célzott tápanyagokra és tudatos életmódra is szükség van.
Alapvető kiegészítők:

  • B-vitamin-komplex – idegrendszeri támogatás
  • D3-vitamin – csont- és immunrendszer erősítése
  • Magnézium – alvás és izomlazítás támogatása
  • Omega-3 zsírsavak – gyulladáscsökkentés és hangulatjavítás
  • Probiotikumok – bélflóra regenerálása
    Gyulladáscsökkentő étrend: zsíros halak, lenmag, bogyós gyümölcsök, zöld leveles zöldségek, kurkuma és gyömbér.
    Mozgás: az első hetekben könnyű séta és légzőgyakorlatok, később alacsony intenzitású edzések (jóga, úszás), majd fokozatos visszatérés a teljes fizikai aktivitáshoz. A súlyzós edzés és a gyaloglás különösen fontos a csontsűrűség megőrzése szempontjából.

A siker kulcsa: türelem és fokozatosság

A műtéti menopauza utáni regeneráció nem sprint, hanem maraton. A természetes módszerek hatása fokozatosan, 2–6 hónap alatt bontakozik ki, de a változás mélyreható és tartós lehet. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a különböző megközelítéseket – adaptogének, fitoösztrogének, pszichológiai támogatás, táplálkozás és mozgás – egymással összhangban alkalmazzuk.
A női test elképesztő regenerációs képességgel bír. A műtét nem egy korszak lezárása, hanem egy új életszakasz kezdete lehet – olyan, amelyben a tudatosság, a természet és az önmagunk iránti törődés vezeti az utat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu