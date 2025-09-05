Az őszi kulturális évad is izgalmas és sokszínű programokat hoz

2025-ben a Művészetek Háza Veszprém új kiállítássorozatot indít, amellyel a képzőművészeti gyűjteményünkben őrzött alkotásokat helyezik fókuszba. Első alkalommal, szeptember 5-én Szabó Dezső: Vulkán című fotográfiai technikával készült táblaképe kapcsán a katasztrófafestészet egy válfajával, a tűzhányók világával kapcsolatos képzőművészeti alkotásokkal foglalkoznak - derült ki a Művészetek Háza sajtóközleményéből.

Ősszel is különleges kiállításokkal vár a Művészetek Háza

Fotó: muveszetekhaza.hu

Szeptember 20-án nyílik a FOTOTAXIS III. A Csikász Galériában 2019-ben indult, és azóta kétévente megrendezett tematikus kiállítássorozat, amely bemutatkozási lehetőséget nyújt fiatal, frissen végzett, vagy a már ismert fotós generáció legérdekesebb tagjainak munkáiból. A meghívott kiállítók a jelenünket leginkább érintő, ugyanakkor mindinkább aggasztó jelenségeket vizsgálnak, így az idei téma a ‘Techno/Topia’, vagy a ‘Technikai Kép Jövőképei’.

A Művészetek Háza új kiállításai

Októberben nyílik a ‘Fagyott felhő és sivatagi por’ című kiállítás, ahol Énzsöly Kinga és Tulisz Hajnalka műveit láthatjuk majd a Dubniczay-palota barokk tereiben. A fotó-, videó-, festmény- és installációalapú művek egy-egy ponton természeti jelenségeket érintenek, másrészt az eltakarás, elfedés, felfedés gesztusával világítanak rá folyamatokra.

Novemberben Ábel Tamás ‘Nem leszek az, aki voltam’ című önálló kiállítását nyitjuk meg a Dubniczay-palota D1 kiállítóterében. A tárlat az alkotó művészetében az utóbbi tíz évben bekövetkezett változásokat mutatja be, miközben egy-egy tárggyal visszautal az elmúlt évek történéseire. A kiállításon a saját átalakulásának történetét meséli el üvegszobrok, képek és egy nagyméretű üvegszálakból álló helyspecifikus installáció segítségével.

Hamarosan megjelenik a Vár Utca Műhely 89. lapszáma, de októberben kötetbemutatóval is készül a Művészetek Háza irodalmi csapata. Ekkor érkezik ugyanis Fábián László Emberi stádiumok című esszégyűjteménye, amit egy beszélgetéssel egybekötött eseményen ismerhetünk meg.