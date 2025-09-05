szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Művészetek Háza

1 órája

Az őszi kulturális évad is izgalmas és sokszínű programokat hoz

Címkék#Művészetek Háza#kulturális évad#kiállítás

FOTOTAXIS III. ‘Techno/Topia’ címmel, Énzsöly Kinga és Tulisz Hajnalka ‘Fagyott felhő és sivatagi por’ című kiállítása, valamint Ábel Tamás ‘Nem leszek az, aki voltam’ tárlata is. Ismét új kiadványokkal és lapszámokkal jelentkezik a Vár Ucca Műhely könyvkiadó és folyóirat.

Veol.hu

2025-ben a Művészetek Háza Veszprém új kiállítássorozatot indít, amellyel a képzőművészeti gyűjteményünkben őrzött alkotásokat helyezik fókuszba. Első alkalommal, szeptember 5-én Szabó Dezső: Vulkán című fotográfiai technikával készült táblaképe kapcsán a katasztrófafestészet egy válfajával, a tűzhányók világával kapcsolatos képzőművészeti alkotásokkal foglalkoznak - derült ki a Művészetek Háza sajtóközleményéből. 

Ősszel is különleges kiállításokkal vár a Művészetek Háza
Ősszel is különleges kiállításokkal vár a Művészetek Háza
Fotó: muveszetekhaza.hu

Szeptember 20-án nyílik a FOTOTAXIS III. A Csikász Galériában 2019-ben indult, és azóta kétévente megrendezett tematikus kiállítássorozat, amely bemutatkozási lehetőséget nyújt fiatal, frissen végzett, vagy a már ismert fotós generáció legérdekesebb tagjainak munkáiból. A meghívott kiállítók a jelenünket leginkább érintő, ugyanakkor mindinkább aggasztó jelenségeket vizsgálnak, így az idei téma a ‘Techno/Topia’, vagy a ‘Technikai Kép Jövőképei’. 

A Művészetek Háza új kiállításai

Októberben nyílik a ‘Fagyott felhő és sivatagi por’ című kiállítás, ahol Énzsöly Kinga és Tulisz Hajnalka műveit láthatjuk majd a Dubniczay-palota barokk tereiben. A fotó-, videó-, festmény- és installációalapú művek egy-egy ponton természeti jelenségeket érintenek, másrészt az eltakarás, elfedés, felfedés gesztusával világítanak rá folyamatokra.

Novemberben Ábel Tamás ‘Nem leszek az, aki voltam’ című önálló kiállítását nyitjuk meg a Dubniczay-palota D1 kiállítóterében. A tárlat az alkotó művészetében az utóbbi tíz évben bekövetkezett változásokat mutatja be, miközben egy-egy tárggyal visszautal az elmúlt évek történéseire. A kiállításon a saját átalakulásának történetét meséli el üvegszobrok, képek és egy nagyméretű üvegszálakból álló helyspecifikus installáció segítségével. 

Hamarosan megjelenik a Vár Utca Műhely 89. lapszáma, de októberben kötetbemutatóval is készül a Művészetek Háza irodalmi csapata. Ekkor érkezik ugyanis Fábián László Emberi stádiumok című esszégyűjteménye, amit egy beszélgetéssel egybekötött eseményen ismerhetünk meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu