Minden, mi szem-szájnak ingere: ilyen volt az I. Vad, Hal és Bor Ünnep Nagyvázsonyban (galéria)

A Nagyvázsonyi Völgypark megtelt látogatókkal az I. Vad, Hal és Bor Ünnepre. A rendezvény különleges lehetőséget kínált, hogy mindenki megismerje Nagyvázsony hagyományait.

Balogh Rebeka

Előző cikkünkben összefoglaltuk, hogy a szeptemberi hétvégén Nagyvázsonyban minden a helyi ízek és kulturális értékek köré összpontosult, az I. Vad, Hal és Bor Ünnep a Völgyparkot valódi közösségi térré alakította. 

Nagyvázsony eseményei a helyi hagyományokat és ízeket emelik ki, miközben a látogatók aktívan részt vesznek a programokban. Fotó: Nagy Lajos / Napló
A nagyvázsonyi programok fókuszában mindig megtaláljuk a helyi hagyományokat
Fotó: Nagy Lajos / Napló

Nagyvázsony gasztronómiai és kulturális értékei

A rendezvény a térség értékeinek bemutatására fókuszált, különös figyelemmel a vad- és halételek hagyományára. A nap programjai között színpadi produkciók, főzőverseny, könnyűzenei és néptánc bemutatók, valamint rézfúvós show szerepeltek. A látogatók a gyermekprogramok – pónizás, kézműves foglalkozások, ugrálóvár, íjászat és kincskereső játék – révén is aktívan részt vehettek az eseményen, miközben a főzőverseny és a helyi borok kóstolása a gasztronómiai élményt emelte.

A rendezvényen Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a résztvevőket.

Gratulálok minden nagyvázsonyinak ahhoz a merészséghez, hogy elindították ezt az új fesztivált, amely már első alkalommal is rendkívül sikeresnek bizonyul

– fogalmazott. A miniszter beszédében kiemelte: a vadászatnak és a horgászatnak komoly hagyományai vannak a térségben, amelyeket a helyi közösségek és egyesületek máig ápolnak.

Navracsics Tibor hozzátette, a fesztivál neve is önmagáért beszél, és jókívánságait fejezte ki a résztvevőknek: „Legyen mindenkinek része sok vadban, sok halban és sok borban. Élvezzék a kellemes későszeptemberi időt, érezzék jól magukat, találkozzunk jövőre is!”

A programok lehetőséget adtak a közösségi találkozásokra, az értékek átadására és az élmények megosztására, bemutatva a térség kultúráját és gasztronómiáját minden korosztálynak.

Az alábbi fotókon pillanatképek láthatók az I. Nagyvázsonyi Vad, Hal és Bor Ünnepről:

Vad, hal és bor ízekkel telt Nagyvázsony ünnepe

Fotók: Nagy Lajos/Napló

 

