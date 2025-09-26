Program
I. Nagyvázsonyi Vad, Hal és Bor Ünnep
Szeptember 27-én rendezik meg a Nagyvázsonyi Völgyparkban az I. Nagyvázsonyi Vad, Hal és Bor Ünnepet.
A rendezvény célja, hogy bemutassa a térség gasztronómiai és kulturális értékeit, különös tekintettel a vad- és halételek hagyományára. A nap folyamán színpadi produkciók, kísérő programok és főzőverseny várja a látogatókat. A I. Nagyvázsonyi Vad, Hal és Bor Ünnep egyedülálló lehetőséget nyújt a gasztronómia, a kultúra és a közösség találkozásának bemutatására.
Színpadi programok:
- 11:00 – Lipp Adrienn vadásznő: „Faluból a New York Times címlapjára“
- 13:00 – Dr. Navracsics Tibor, Közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselőjének köszöntője
- 13:10 – Piltman Anna könnyűzenei programja
- 13:50 – Fényhozók zenekar
- 14:30 – Brass Dance rézfúvós show
- 15:00 – Főzőverseny eredményhirdetése
- 15:20 – Brass Dance rézfúvós show
- 15:50 – Polgármesteri köszöntő
- 16:00 – Mesevár Óvoda néptánc bemutatója
- 16:30 – Tibi Bohóc műsora és lufihajtogatás
- 17:30 – Módri Györgyi és Kőrösi Csaba, a Petőfi Színház művészei
Kísérő programok:
- 11:00–18:00 – Had-fi középkori játszótér
- 12:45–13:15 – „Hogyan neveljünk szófogadó kutyát?“ – beszélgetés Maróti Bélával
- 13:30–15:00 – Solymászbemutató Helt Enikővel és madaraival
- 14:00–17:00 – PónizzVelem
- 13:00–17:00 – Ugrálóvár, kézműves foglalkozás és kincskereső játék a Mazsoládé Egyesület támogatásával
- 13:00–16:00 – Íjászat és íjbemutató a Szentgáli Íjász Egyesület jóvoltából
