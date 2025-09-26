szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

1 órája

I. Nagyvázsonyi Vad, Hal és Bor Ünnep

Címkék#I Nagyvázsonyi Vad , Hal és Bor Ünnep#főzőverseny#előadás

Szeptember 27-én rendezik meg a Nagyvázsonyi Völgyparkban az I. Nagyvázsonyi Vad, Hal és Bor Ünnepet.

Szilas Lilla

A rendezvény célja, hogy bemutassa a térség gasztronómiai és kulturális értékeit, különös tekintettel a vad- és halételek hagyományára. A nap folyamán színpadi produkciók, kísérő programok és főzőverseny várja a látogatókat. A I. Nagyvázsonyi Vad, Hal és Bor Ünnep egyedülálló lehetőséget nyújt a gasztronómia, a kultúra és a közösség találkozásának bemutatására.

Első alkalommal rendezik meg a Vad, Hal és Bor Ünnepet Nagyvázsonyban
Első alkalommal rendezik meg a Vad, Hal és Bor Ünnepet Nagyvázsonyban
Fotó: Nagyvázsony/Facebook

I. Nagyvázsonyi Vad, Hal és Bor Ünnep

Színpadi programok:

  • 11:00 – Lipp Adrienn vadásznő: „Faluból a New York Times címlapjára“
  • 13:00 – Dr. Navracsics Tibor, Közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselőjének köszöntője
  • 13:10 – Piltman Anna könnyűzenei programja
  • 13:50 – Fényhozók zenekar
  • 14:30 – Brass Dance rézfúvós show
  • 15:00 – Főzőverseny eredményhirdetése
  • 15:20 – Brass Dance rézfúvós show
  • 15:50 – Polgármesteri köszöntő
  • 16:00 – Mesevár Óvoda néptánc bemutatója
  • 16:30 – Tibi Bohóc műsora és lufihajtogatás
  • 17:30 – Módri Györgyi és Kőrösi Csaba, a Petőfi Színház művészei

Kísérő programok:

  • 11:00–18:00 – Had-fi középkori játszótér
  • 12:45–13:15 – „Hogyan neveljünk szófogadó kutyát?“ – beszélgetés Maróti Bélával
  • 13:30–15:00 – Solymászbemutató Helt Enikővel és madaraival
  • 14:00–17:00 – PónizzVelem
  • 13:00–17:00 – Ugrálóvár, kézműves foglalkozás és kincskereső játék a Mazsoládé Egyesület támogatásával
  • 13:00–16:00 – Íjászat és íjbemutató a Szentgáli Íjász Egyesület jóvoltából

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu