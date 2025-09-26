A rendezvény célja, hogy bemutassa a térség gasztronómiai és kulturális értékeit, különös tekintettel a vad- és halételek hagyományára. A nap folyamán színpadi produkciók, kísérő programok és főzőverseny várja a látogatókat. A I. Nagyvázsonyi Vad, Hal és Bor Ünnep egyedülálló lehetőséget nyújt a gasztronómia, a kultúra és a közösség találkozásának bemutatására.

Első alkalommal rendezik meg a Vad, Hal és Bor Ünnepet Nagyvázsonyban

Fotó: Nagyvázsony/Facebook

I. Nagyvázsonyi Vad, Hal és Bor Ünnep

Színpadi programok:

11:00 – Lipp Adrienn vadásznő: „Faluból a New York Times címlapjára“

13:00 – Dr. Navracsics Tibor, Közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselőjének köszöntője

13:10 – Piltman Anna könnyűzenei programja

13:50 – Fényhozók zenekar

14:30 – Brass Dance rézfúvós show

15:00 – Főzőverseny eredményhirdetése

15:20 – Brass Dance rézfúvós show

15:50 – Polgármesteri köszöntő

16:00 – Mesevár Óvoda néptánc bemutatója

16:30 – Tibi Bohóc műsora és lufihajtogatás

17:30 – Módri Györgyi és Kőrösi Csaba, a Petőfi Színház művészei

Kísérő programok: