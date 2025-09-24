szeptember 24., szerda

Siralmas állapotok a Balatonnál: milliós bírságok a csalókra

A nyári szezonban a Balaton és a Velencei-tó környékén a NAV fokozott ellenőrzéseket tartott. Több mint 2500 helyszínt vizsgáltak, és 500 esetben tártak fel adóügyi visszaéléseket, a kiszabott bírság meghaladta a 80 millió forintot.

Balogh Rebeka

Mintegy 2500 ellenőrzésből 500-nál adóügyi visszaélést találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóellenőrei július 10. és augusztus 31. között a Balatonnál és a Velencei-tónál – írta a Világgazdaság.

A NAV akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést.
NAV-ellenőrzések a tavainknál, ahol hemzsegtek a csalók

Az adóellenőrzések során feltárt mulasztásokkal összefüggésben eddig több mint 80 millió forint mulasztási bírságot szabott ki az adóhivatal. A súlyosan mulasztók – a bírság megfizetésén túl – utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.

A NAV többek között azt vizsgálta, hogy a kereskedők és szolgáltatók bevételeikről adtak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentették-e alkalmazottaikat, illetve betartották-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. Az ellenőrök a legtöbb visszaélést a nyugtaadás és a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel.

Annak ellenére, hogy tavaly augusztus óta duplájára nőtt a mulasztási bírság összeghatára, még mindig sokan kockáztatnak: a NAV azóta akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést.

A NAV ellenőrzéseinek fő célja a költségvetési bevételek védelme mellett az adótudatosság fejlesztése és a jogkövetők támogatása. A nyár elején bejelentett kiemelt balatoni ellenőrzések, valamint az adótraffipax rendszeres közzététele azt szolgálja, hogy a vállalkozások felkészülhessenek a revizorok felbukkanására. Az ellenőrök a tisztességes adózókat védik, és biztosítják, hogy adóelkerüléssel, bevételeltitkolással ne lehessen tisztességtelen versenyelőnyhöz jutni.

 

