27 perce
Navracsics Tibor egyéni jelöltként indul 2026-ban
A politikus közösségi oldalán jelentette be, hogy a 2026-os országgyűlési választásokon ismét kizárólag egyéni képviselőjelöltként kívánja megméretni magát.
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter hangsúlyozta: számára a választók bizalmának elnyerése a legfontosabb, ezért – ahogy 2022-ben – most is azt kéri a Fidesz–KDNP szövetségtől, hogy a pártlistán ne szerepeltessék.
„A választókerületemben élők bizalmát akarom megszerezni, ezért – úgy, mint 2022-ben – most is azt fogom kérni, hogy listán ne szerepeljek!” – fogalmazott, és hozzátette: „Számomra a választók bizalma a legfontosabb, ezért csak egyéni képviselőjelöltként mérettetem meg magam 2026 áprilisában.”
Navracsics Tibor egy videóban jelentette be, hogy a tapolcai kórház jelentős támogatást kap
Tapolca egészségügyi ellátása fontos fejlesztéssel bővül: december közepétől új mammográfiai készülék áll majd a helyiek rendelkezésére. A beruházás több mint 140 millió forintos állami támogatással valósul meg.
Új mammográf Tapolcán – 140 millió forintos támogatásból érkezik az eszköz