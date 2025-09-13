szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Választás

1 órája

Navracsics Tibor egyéni jelöltként indul 2026-ban

Címkék#miniszter#Navracsics Tibor#Fidesz

A politikus közösségi oldalán jelentette be, hogy a 2026-os országgyűlési választásokon ismét kizárólag egyéni képviselőjelöltként kívánja megméretni magát.

Veol.hu

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter hangsúlyozta: számára a választók bizalmának elnyerése a legfontosabb, ezért – ahogy 2022-ben – most is azt kéri a Fidesz–KDNP szövetségtől, hogy a pártlistán ne szerepeltessék.

Navracsics Tibor egyéni jelöltként indul
Navracsics Tibor egyéni jelöltként indul
Fotó: Nagy Lajos/Napló

„A választókerületemben élők bizalmát akarom megszerezni, ezért – úgy, mint 2022-ben – most is azt fogom kérni, hogy listán ne szerepeljek!” – fogalmazott, és hozzátette: „Számomra a választók bizalma a legfontosabb, ezért csak egyéni képviselőjelöltként mérettetem meg magam 2026 áprilisában.”

Navracsics Tibor egy videóban jelentette be, hogy a tapolcai kórház jelentős támogatást kap

Tapolca egészségügyi ellátása fontos fejlesztéssel bővül: december közepétől új mammográfiai készülék áll majd a helyiek rendelkezésére. A beruházás több mint 140 millió forintos állami támogatással valósul meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu