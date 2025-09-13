Navracsics Tibor egyéni jelöltként indul 2026-ban

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter hangsúlyozta: számára a választók bizalmának elnyerése a legfontosabb, ezért – ahogy 2022-ben – most is azt kéri a Fidesz–KDNP szövetségtől, hogy a pártlistán ne szerepeltessék.

Navracsics Tibor egyéni jelöltként indul

Fotó: Nagy Lajos/Napló

„A választókerületemben élők bizalmát akarom megszerezni, ezért – úgy, mint 2022-ben – most is azt fogom kérni, hogy listán ne szerepeljek!” – fogalmazott, és hozzátette: „Számomra a választók bizalma a legfontosabb, ezért csak egyéni képviselőjelöltként mérettetem meg magam 2026 áprilisában.”

