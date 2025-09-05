Navracsics Tibor: Ez nyílt fenyegetés a polgármestereknek

Nyílt fenyegetés a polgármestereknek. Példátlan az eddig korrekt és békés együttműködést képviselő választókerületemben – írta Navracsics Tibor.

A Sümegi Szó bejegyzésében ez olvasható: „Megalakult a (függetlennek hazudott) fideszes falusi polgármesterekből álló „Bakony–Balaton Digitális Kör”. Céljuk a Fidesz és Orbán Viktor feltétel nélküli támogatása a digitális új honfoglalás megvalósításában.

Kérdés, hogy ha nem a Fidesz nyeri a választásokat, milyen eséllyel tudnak majd pénzt szerezni a településüknek a most digitális harcos szerepet vállaló polgármesterek?"