Reagált a miniszter

29 perce

Navracsics Tibor: Ez nyílt fenyegetés a polgármestereknek

Címkék#Sümegi Szó#polgármester#Navracsics Tibor

Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Sümegi Szó bejegyzésére reagált.

Veol.hu

Nyílt fenyegetés a polgármestereknek. Példátlan az eddig korrekt és békés együttműködést képviselő választókerületemben – írta Navracsics Tibor.

A Sümegi Szó bejegyzésében ez olvasható: „Megalakult a (függetlennek hazudott) fideszes falusi polgármesterekből álló „Bakony–Balaton Digitális Kör”. Céljuk a Fidesz és Orbán Viktor feltétel nélküli támogatása a digitális új honfoglalás megvalósításában.

Kérdés, hogy ha nem a Fidesz nyeri a választásokat, milyen eséllyel tudnak majd pénzt szerezni a településüknek a most digitális harcos szerepet vállaló polgármesterek?"

 

