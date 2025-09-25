2 órája
Nemcsák Károly a Pápai Polgári Körben
A Pápai Polgári Kör legutóbbi vendége Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész volt, aki őszinte hangvételű beszélgetés során osztotta meg gondolatait közéletről, színházról és politikáról. A József Attila Színház igazgatója Szabó Gyula Győző színész, rendezőasszisztenssel Kovács Zoltán meghívására látogatott Pápára.
A meghívott vendég elmondta, Kovács Zoltánt több mint három évtizede ismeri, és barátságuk, világnézetük, a mindkettejük által fontosnak tartott értékek miatt fogadta el a Pápai Polgári Kör meghívását. Nemcsák Károly hangsúlyozta: napjainkban egyre inkább szükség van arra, hogy az ember nyíltan beszéljen a világról, a közéletről és a mindennapi élet nehézségeiről.
Nemcsák Károly: „A stílus lett nagyon rossz”
A színész szerint ma már a politika minden életterületre beszivárgott, így a színház és a könnyűzene világába is. Úgy véli, önmagában nem baj, ha valaki másképp gondolkodik, de a vita kultúrájában a stílus minősége a legfontosabb.
– Hangsúlyozom, a stílussal nem értek egyet, és az a baj, hogy ez terjedőben van. Nekünk, közszereplőknek figyelnünk kellene arra, hogyan szólítjuk meg az embertársainkat – fogalmazott.
Szerinte a média sokszor felnagyítja a konfliktusokat, miközben a szakmai munka közben ezek kevésbé érezhetők. A színházi és filmes alkotómunka világában – állítja – az együttműködés továbbra is elsődleges.
A polgári körök szerepéről
A színművész felidézte, hogy a 2002-es választási vereség után a polgári körök mozgalma sokat segített a Fidesz közösségépítésében. Úgy látja, a most létrejött digitális polgári körök hasonló szerepet tölthetnek be, más eszközökkel, de hasonló céllal: közösséget építeni és párbeszédet folytatni. – A szavak erejével és a szeretet erejével nagyon sokat el lehet érni, ha vitázunk, és nem veszekszünk – mondta.
Választások előtt
A közelgő választásokkal kapcsolatban Nemcsák Károly nem kívánt százalékokról vagy esélylatolgatásról beszélni. Úgy véli, a lényeg az, hogy a képviselők világosan el tudják mondani, miért indulnak, milyen terveik vannak, és erről az emberekkel őszinte párbeszédet folytassanak.
Kiemelte: a Fidesz–KDNP elmúlt másfél évtizedes kormányzati munkájának eredményei – mint például a Várkert Bazár megújítása vagy a Puskás Aréna felépítése – olyan értékek, amelyekre a kormányzat méltán lehet büszke.
– Egy jól működő országban szükség van egy jól működő ellenzékre is. Nem szerencselovagokra, hanem olyan emberekre, akik a hazájukért indulnak a választásokon – tette hozzá.