Nemcsák Károly a Pápai Polgári Körben

A meghívott vendég elmondta, Kovács Zoltánt több mint három évtizede ismeri, és barátságuk, világnézetük, a mindkettejük által fontosnak tartott értékek miatt fogadta el a Pápai Polgári Kör meghívását. Nemcsák Károly hangsúlyozta: napjainkban egyre inkább szükség van arra, hogy az ember nyíltan beszéljen a világról, a közéletről és a mindennapi élet nehézségeiről.

Szabó Gyula Győző és Nemcsák Károly Kovács Zoltán meghívására látogatott a Pápai Polgári Körbe

Fotó: Haraszti Gábor

Nemcsák Károly: „A stílus lett nagyon rossz”

A színész szerint ma már a politika minden életterületre beszivárgott, így a színház és a könnyűzene világába is. Úgy véli, önmagában nem baj, ha valaki másképp gondolkodik, de a vita kultúrájában a stílus minősége a legfontosabb.

– Hangsúlyozom, a stílussal nem értek egyet, és az a baj, hogy ez terjedőben van. Nekünk, közszereplőknek figyelnünk kellene arra, hogyan szólítjuk meg az embertársainkat – fogalmazott.

Az őszinte hangvételű beszélgetés közéletről, színházról és politikáról zajlott

Fotó: Haraszti Gábor

Szerinte a média sokszor felnagyítja a konfliktusokat, miközben a szakmai munka közben ezek kevésbé érezhetők. A színházi és filmes alkotómunka világában – állítja – az együttműködés továbbra is elsődleges.

A polgári körök szerepéről

A színművész felidézte, hogy a 2002-es választási vereség után a polgári körök mozgalma sokat segített a Fidesz közösségépítésében. Úgy látja, a most létrejött digitális polgári körök hasonló szerepet tölthetnek be, más eszközökkel, de hasonló céllal: közösséget építeni és párbeszédet folytatni. – A szavak erejével és a szeretet erejével nagyon sokat el lehet érni, ha vitázunk, és nem veszekszünk – mondta.

Nemcsák Károly régóta jó kapcsolatot ápol Kovács Zoltánnal, ezért is fogadta el a meghívást

Fotó: Haraszti Gábor

Választások előtt

A közelgő választásokkal kapcsolatban Nemcsák Károly nem kívánt százalékokról vagy esélylatolgatásról beszélni. Úgy véli, a lényeg az, hogy a képviselők világosan el tudják mondani, miért indulnak, milyen terveik vannak, és erről az emberekkel őszinte párbeszédet folytassanak.

Kiemelte: a Fidesz–KDNP elmúlt másfél évtizedes kormányzati munkájának eredményei – mint például a Várkert Bazár megújítása vagy a Puskás Aréna felépítése – olyan értékek, amelyekre a kormányzat méltán lehet büszke.

– Egy jól működő országban szükség van egy jól működő ellenzékre is. Nem szerencselovagokra, hanem olyan emberekre, akik a hazájukért indulnak a választásokon – tette hozzá.